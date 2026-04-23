मनोज बाजपेयी के जन्मदिन पर उनकी फिल्म गवर्नर: द साइलेंट सेवियर का पोस्टर हुआ जारी, जाने कब होगी रिलीज

मुंबई। मनोज बाजपेयी गुरुवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इस मौके पर उनकी आने वाली फ़िल्म गवर्नर: द साइलेंट सेवियर के मेकर्स ने फ़िल्म के पहले पोस्टर जारी किया है। मेकर्स ने फिल्म की थिएटर रिलीज़ की तारीख़ का ऐलान भी किया है। यह फ़िल्म एक्टर मनोज बाजपेयी और फ़िल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह का पहला साथ में किया गया काम है। गुरुवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी किए गए पोस्टरों में फ़ैन्स को फ़िल्म की कहानी की पहली झलक मिली।

पोस्टर में मनोज बाजपेयी पीछे से दिख रहे हैं, जो एक सूटकेस लेकर कॉरिडोर से गुज़र रहे हैं। इस पर टैगलाइन लिखी है अगर मैं नाकाम हुआ तो भारत नाकाम होगा। जो एक बहुत ही अहम और गंभीर कहानी की ओर इशारा करती है। दूसरे पोस्टर में एक हरी कुर्सी दिखाई गई है, जिस पर लिखा है भारत दिवालिया होने की कगार पर है और यह सिर्फ़ कुर्सी नहीं ज़िम्मेदारी है, जो सत्ता, ज़िम्मेदारी और देश के भविष्य से जुड़ी कहानी का संकेत देता है। इस फ़िल्म को चिन्मय मांडलेकर ने डायरेक्ट किया है और इसे सनशाइन पिक्चर्स ने सपोर्ट किया है। इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है और आशिष ए शाह ने को-प्रोड्यूस किया है। फ़िल्म की स्क्रीनप्ले सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भारत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने लिखी है। फ़िल्म का म्यूज़िक अमित त्रिवेदी ने कंपोज़ किया है, जबकि गाने जावेद अख़्तर ने लिखे हैं। फिल्म गवर्नर इस साल 12 जून को रिलीज़ होने वाली है। इस बीच मनोज बाजपेयी पिछली बार द फ़ैमिली मैन सीज़न- 3 में नज़र आए थे। राज और डीके द्वारा डायरेक्ट किए गए इस शो में श्रीकांत तिवारी की कहानी दिखाई गई है, जो एक मुश्किल हालात में फंस जाता है और देश का सबसे ज़्यादा वॉन्टेड आदमी बन जाता है।