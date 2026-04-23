जहाजों पर समुद्र में हुई गोलीबारी पर भारत ने अपनाया कड़ा रुख, कहा-सभी भारतीय सुरक्षित, ईरान से हो रही बात

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव कम नहीं हो रहा है। बीते दिनों समुद्री रास्तों पर हुई गोलीबारी को लेकर और ज्यादा तनाव बढ़ गया। इसको लेकर अब भारत सरकार की तरफ से अपनी स्थिति को स्प्ष्ट कर दिया गया है। विदेश मंत्रायल की तरफ से कहा गया कि, भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। भारत का मानना है कि, किसी भी मामले को केवल बातचीत और कूटनीति से ही सुलझाया जा सकता है। सरकार ने साफ किया है कि शांति के लिए उठाए जाने वाले हर कदम को भारत का पूरा समर्थन मिलेगा।

दरअसल, पिछले दिनों दो विदेशी जहाजों पर समुद्र में गोलीबारी की खबर आई थी। इन जहाजों पर कई भारतीय नागरिक भी तैनात थे। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि, जहाजों पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में बनी हुई है। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अपने नागरिकों की जान बचाना और उन्हें सुरक्षित माहौल देना है।

पश्चिम एशिया में जहाजों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों में सुरक्षा घेरे के बीच 10 भारतीय जहाज इस खतरनाक क्षेत्र से बाहर आ चुके हैं। फिलहाल 14 भारतीय जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में ही हैं। भारतीय एजेंसियां इन 14 जहाजों की लोकेशन और सुरक्षा पर हर पल नजर रख रही हैं।

ट्रंप के बयान पर बोला विदेश मंत्रायल

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को नरक का द्वार बताने वाली पोस्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर कहा कि उन्होंने इस मामले पर कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं। उन्होंने कहा, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमने इस मामले पर कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं।