कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सेल्वापेरुंथगई ने किया साफ, कहा-डीएमके साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

तमिलनाडु कांग्रेस प्रेसिडेंट के सेल्वापेरुंथगई ने सोमवार को साफ़ किया कि कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam) के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत के बाद समझौता हो जाएगा।

नई दिल्ली। तमिलनाडु कांग्रेस प्रेसिडेंट के सेल्वापेरुंथगई ने सोमवार को साफ़ किया कि कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam) के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत के बाद समझौता हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हर चुनाव में बातचीत होती है और हर पार्टी ज़्यादा सीटों की मांग करती है और आखिर में समझौता करती है। यहां भी ऐसा ही होगा। हम कुछ और सीटें मांग रहे हैं, लेकिन अंत में समझौता हो जाएगा।

तमिलनाडु कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सेल्वापेरुथगई ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस एक नेचुरल अलायंस है। हर चुनाव में सभी पार्टियां, यहां तक ​​कि छोटी पार्टियां भी अधिक ज़्यादा सीटों की मांग करती हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन, इस पर ज़रूर सोचेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ आसानी से चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस के तमिलगा वेत्री कझगम से बात करने की अफवाहों को भी खारिज कर दिया और कहा कि हमने TVK से बात नहीं की। मेरे हाईकमान ने भी मुझे उनसे सीधे या इनडायरेक्टली बात करने का कोई डायरेक्शन नहीं दिया। हमारी कोई बैकडोर पॉलिटिक्स नहीं है। ये बयान राज्य में सीट-शेयरिंग अरेंजमेंट को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच चल रही बातचीत के बीच आए हैं। इस बीच, तमिलनाडु के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (All India Congress Committee) के इन-चार्ज गिरीश चोडनकर ने भी डीएमके लीडरशिप के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत को लेकर उम्मीद जताई। चोडनकर ने कहा कि हमने एक-दूसरे के साथ विश लिस्ट शेयर की है और जैसे ही यह फाइनल होगी, हम आपको अपडेट करेंगे। हमें बहुत उम्मीद और भरोसा है कि हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसी साल तीन माह के अंदर तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने है।

