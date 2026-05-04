  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. Thalapathy Vijay Success Story : ‘पहले थलपति ने फैंस के दिलों पर किया राज और अब नए सीएम बनने को तैयार…’ जानें- जोसेफ विजय चंद्रशेखर के सफलता की कहानी

Thalapathy Vijay Success Story : ‘पहले थलपति ने फैंस के दिलों पर किया राज और अब नए सीएम बनने को तैयार…’ जानें- जोसेफ विजय चंद्रशेखर के सफलता की कहानी

Thalapathy Vijay's Success Story : तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के रुझानों में तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' ने सबको चौंका दिया है। इसके साथ ही 77 साल पुराना डीएमके का किला ढहने जा रहा है और थलपति के नाम से मशहूर एक्टर विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने तय माना जा रहा है। हालांकि, विजय का फिल्मी दुनिया को छोड़कर राजनीति में एंट्री लेना और पहली बार अकेले चुनाव लड़ते हुए बड़ी सफलता हासिल करना उनकी लोकप्रियता पैमाने को दर्शाता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Thalapathy Vijay’s Success Story : तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के रुझानों में तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ ने सबको चौंका दिया है। इसके साथ ही 77 साल पुराना डीएमके का किला ढहने जा रहा है और थलपति के नाम से मशहूर एक्टर विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने तय माना जा रहा है। हालांकि, विजय का फिल्मी दुनिया को छोड़कर राजनीति में एंट्री लेना और पहली बार अकेले चुनाव लड़ते हुए बड़ी सफलता हासिल करना उनकी लोकप्रियता पैमाने को दर्शाता है।

पढ़ें :- Tamil Nadu Politics TVK Vijay : बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने थलपति विजय को दी जीत की बधाई ,TVK बनी सबसे बड़ी पार्टी

बाल कलाकार से थलपति बनने तक का सफर

22 जून, 1974 जन्में एक्टर विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, वह फिल्मी परिवार से आते हैं। विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक निर्देशक हैं, जबकि उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर हैं। विजय ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में एक बाल कलाकार के रूप में की थी और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। लेकिन, 1992 में आयी फिल्म नालैया थीरपु में वह बतौर हीरो नजर आए। जिसके बाद वह लीड रोल में नजर आने लगे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगीं। 1994 में विजय की फिल्म रसिगन, जिसे एक्टर के पिता एसए चंद्रशेखर ने बनाया था उसकी सफलता ने उन्हें इलायाथलपति यानी छोटा कमांडर का नाम दिया। जिस तरह से फैंस ने रजनीकांत को थलाइवा यानी बॉस, कमल हासन को उलनायगन यानी यूनिवर्सल हीरो की उपाधि दी है। विजय का ये नाम काफी समय तक चर्चा में रहा। हालांकि, बाद में विजय ने इलायाथलपति को बदलकर थलपति करने का फैसला किया। जिसका मतलब है कमांडर। उन्होंने अब तक 69 फिल्मों में काम किया है। जिनमें थेरी, राजाविन पारवैयिले, मिनसारा कन्ना, बीस्ट और शाहजहां जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं।

थलपति विजय का राजनीतिक करियर

साल 2009 में एक्टर विजय ने अपने फैन क्लब ‘विजय मक्कल अय्यकम’ की शुरुआत की थी। जिसने 2011 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन दिया था। लेकिन, फरवरी 2019 में विजय ने मोदी सरकार की ओर से लाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इससे देश की सामाजिक-धार्मिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। वहीं, ‘विजय मक्कल अय्यकम’ फैन क्लब के सदस्यों ने 2022 के तमिलनाडु स्थानीय चुनावों में 115 सीटों पर जीत हासिल की। इस सफलता के बाद 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ का ऐलान किया। इस बीच, 27 सितंबर 2025 को करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ ने उन्हें विवादों में ला दिया। रैली के दौरान भीड़ के दबाव से 41 लोगों की मौत हो गई। हालांकि, विधानसभा चुनावों में अकेले दम पर सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाकर विजय ने अपनी राजनीतिक लोकप्रियता को साबित किया है।

पढ़ें :- Tamil Nadu Politics TVK Vijay : तमिलनाडु की राजनीति में आई सुपरस्टार विजय की सुनामी , TVK बनी सबसे बड़ी पार्टी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Heavy Rainfall : जेठ माह में यूपी में झमाझम बारिश, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ में बरसे बादल, 60 जिलों में बारिश, बिजली-ओले का ALERT

UP Heavy Rainfall : जेठ माह में यूपी में झमाझम बारिश, आगरा,...

बारामती विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी CM सुनेत्रा पवार की सुनामी, 2 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीती

बारामती विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी CM सुनेत्रा पवार की सुनामी, 2 लाख...

Thalapathy Vijay Success Story : 'पहले थलपति ने फैंस के दिलों पर किया राज और अब नए सीएम बनने को तैयार...' जानें- जोसेफ विजय चंद्रशेखर के सफलता की कहानी

Thalapathy Vijay Success Story : 'पहले थलपति ने फैंस के दिलों पर...

सीएम योगी ने बच्चों को लिखी पाती, बोले-रील और रियल में फर्क समझें, ‘खतरनाक रील से टूट सकते हैं परिवार के सपने’

सीएम योगी ने बच्चों को लिखी पाती, बोले-रील और रियल में फर्क...

UP IAS Transfer : योगी सरकार ने 38 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला, आठ जिलों के डीएम बदले, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

UP IAS Transfer : योगी सरकार ने 38 आईएएस अधिकारियों का किया...

Video-पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच ममता बनर्जी ने दिया बड़ा सन्देश, बोलीं- एजेंट और प्रत्याशी बूथ पर बने रहें, हम ही चुनाव जीतेंगे

Video-पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच ममता बनर्जी ने दिया बड़ा सन्देश,...