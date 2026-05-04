अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश में 'सत्ता के सपने' देखना छोड़ देना चाहिए...विधानसभा चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य का तंज

लखनऊ। देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। इसको लेकर अब भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, अब सपा बहादुर को 2027 में उत्तर प्रदेश में ‘सत्ता के सपने’ देखना छोड़ देना चाहिए।

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव को अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। उनके तमिलनाडु वाले ‘भैया’ एम. के. स्टालिन और बंगाल की ‘दीदी’ ममता बनर्जी को भी जनता ने हाशिए पर धकेल दिया है।

उनके ‘भैया’ राहुल गांधी का हाल पहले ही सब देख चुके हैं, और हाल ही में बिहार में तेजस्वी यादव भी ‘चारों खाने चित्त’ हो चुके हैं। अब सपा बहादुर को 2027 में उत्तर प्रदेश में ‘सत्ता के सपने’ देखना छोड़ देना चाहिए। सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में सपा बहादुर के हिस्से अब केवल ‘अंतहीन इंतज़ार’ ही लिखा है।

इसके साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक और पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा, चुनावी नतीजों से यह साबित है कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके का काफी बुरा हश्र हुआ है। इन दलों से भी बुरी राजनीतिक गति सपा की 2027 में होगी।

पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा मजबूती से आगे बढ़ रही है। तमिलनाडु और केरलम में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्साहजनक है। अगली बार वहां भी भाजपा सरकार बनेगी। नारी शक्ति का विरोध करने वाले ‘न घर के रहेंगे और न घाट के’।