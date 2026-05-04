  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. बारामती विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी CM सुनेत्रा पवार की सुनामी, 2 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीती

बारामती विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी CM सुनेत्रा पवार की सुनामी, 2 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीती

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार (Late Ajit Pawar) की पत्नी और मौजूदा डिप्टी CM सुनेत्रा पवार (Deputy CM Sunetra Pawar) ने बारामती विधानसभा उपचुनाव में 2 लाख से ज़्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद वोटिंग हुई थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बारामती। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार (Late Ajit Pawar) की पत्नी और मौजूदा डिप्टी CM सुनेत्रा पवार (Deputy CM Sunetra Pawar) ने बारामती विधानसभा उपचुनाव में 2 लाख से ज़्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद वोटिंग हुई थी। यहां से अजित पवार की पत्नी और एनसीपी चीफ सुनेत्रा पवार ने जीत दर्ज की है।  बारामती में करीब 58.17 फीसदी मतदान हुआ था, जबकि राहुरी सीट पर 55.86 प्रतिशत वोट पड़े।

पढ़ें :- UP Heavy Rainfall : जेठ माह में यूपी में झमाझम बारिश, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ में बरसे बादल, 60 जिलों में बारिश, बिजली-ओले का ALERT

बता दें, कर्नाटक की दो विधानसभा सीटों, गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड की एक-एक सीट पर वोटिंग पिछले महीने 9 अप्रैल को हुई थी। महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी सीटों की बात करें तो यहां पर मतदान 23 अप्रैल को हुए थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बारामती विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी CM सुनेत्रा पवार की सुनामी, 2 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीती

बारामती विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी CM सुनेत्रा पवार की सुनामी, 2 लाख...

सीएम योगी ने बच्चों को लिखी पाती, बोले-रील और रियल में फर्क समझें, ‘खतरनाक रील से टूट सकते हैं परिवार के सपने’

सीएम योगी ने बच्चों को लिखी पाती, बोले-रील और रियल में फर्क...

Video-पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच ममता बनर्जी ने दिया बड़ा सन्देश, बोलीं- एजेंट और प्रत्याशी बूथ पर बने रहें, हम ही चुनाव जीतेंगे

Video-पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच ममता बनर्जी ने दिया बड़ा सन्देश,...

पूर्व सांसद भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी के पति पी सी जोशी का निधन, SGPGI में ली अंतिम सांस

पूर्व सांसद भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी के पति पी सी जोशी...

Kerala Assembly Elections Result : केरलम सीएम की रेस में हैं ये 5 नेता, जानें किसे ताज सौंपेगी कांग्रेस?

Kerala Assembly Elections Result : केरलम सीएम की रेस में हैं ये...

ममता बनर्जी पांचवे राउंड की मतगणना के बाद 16 हजार से अधिक वोटों से आगे, बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी पिछड़े

ममता बनर्जी पांचवे राउंड की मतगणना के बाद 16 हजार से अधिक...