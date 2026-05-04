बागपत में दोस्ती का कत्ल: पत्नी से अवैध संबंध के चलते तीन दोस्तों ने उतारा पति को मौत के घाट

बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने दोस्ती और भरोसे दोनों को कठघरे में खड़ा कर दिया। मितली गांव में फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले मूलचंद उर्फ सोनू की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके बेहद करीबी दोस्तों ने ही कर दी।

पार्टी के बहाने बुलाया, फिर रची खौफनाक साजिश

2 मई की सुबह मूलचंद का शव गांव के पास एक ट्यूबवेल पर मिला था। शुरुआत में मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन पुलिस जांच में जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक, मूलचंद के तीन दोस्त—विशाल, दीपक और रिंकू—उसे बहाने से घर से बुलाकर ट्यूबवेल तक ले गए। वहां पहले माहौल को सामान्य दिखाने के लिए शराब और बीयर की पार्टी की गई।

नशे में किया हमला, ईंट से कुचलकर ली जान

जैसे-जैसे मूलचंद पर नशा हावी हुआ, वह खुद को संभालने की हालत में नहीं रहा। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों आरोपियों ने पास पड़ी ईंट उठाई और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना बेरहमी से किया गया कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर बिखरी शराब की बोतलें और खून से सनी ईंट इस पूरी वारदात की गवाही दे रही थीं।

पत्नी से रिश्तों ने रच दी साजिश

जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि तीनों आरोपियों के मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। मूलचंद को इस रिश्ते में रुकावट मानते हुए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मूलचंद को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को वह अपना करीबी दोस्त मानता है, वही उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं।

कॉल डिटेल से खुला राज, तीनों गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। घटनास्थल के हालात और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर शक की सुई इन तीनों पर गई। हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट भी बरामद कर ली है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने की भी कहानी है। दोस्ती के नाम पर रची गई साजिश ने एक परिवार को उजाड़ दिया और यह सवाल छोड़ दिया कि आखिर इंसान किस पर भरोसा करे।