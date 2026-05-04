“अभी टॉप गेम नहीं खेला, फिर भी जीत रहे हैं”: जेसन होल्डर

IPL 2026: आईपीएल 2026 में Gujarat Titans शानदार लय में नजर आ रही है, लेकिन टीम के ऑलराउंडर जेसन होल्डर Jason Holder का मानना है कि असली दमखम अभी बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि टीम बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए भी लगातार मैच जीत रही है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है।

“एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम जिता रही मैच”

पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में चार विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले होल्डर ने मैच के बाद साफ कहा कि गुजरात की सफलता किसी एक स्टार पर निर्भर नहीं है। उनके मुताबिक, हर मैच में अलग-अलग खिलाड़ी आगे आकर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और यही टीम को मजबूत बना रहा है।होल्डर ने यह भी माना कि टीम अभी अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं पहुंची है। लेकिन इसके बावजूद जीत हासिल करना टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ा रहा है। उनका कहना था कि अगर टीम बिना पूरी क्षमता दिखाए जीत रही है, तो सोचिए जब सब कुछ सही बैठ जाएगा तो प्रदर्शन कितना खतरनाक हो सकता है।

नेट रन रेट नहीं, जीत है पहली प्राथमिकता

इस मैच में गुजरात आसानी से बड़ी जीत दर्ज कर सकता था, लेकिन टीम ने लक्ष्य आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर हासिल किया। इसके बावजूद होल्डर नेट रन रेट को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिखे। उन्होंने साफ कहा कि टीम का फोकस सिर्फ दो अंक हासिल करने पर है। रन रेट जैसी चीजें बाद में अपने आप ठीक हो जाती हैं, फिलहाल जरूरी है जीत की लय बनाए रखना।

रबाडा और सिराज की तारीफ, पावरप्ले में दिखा दम

होल्डर ने टीम के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों गेंदबाजों ने पावरप्ले में लगातार दबाव बनाकर विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। होल्डर के मुताबिक, इन दोनों की शुरुआत ही मैच का रुख तय कर देती है। वे शुरुआती ओवरों में सही लेंथ और लाइन पकड़ लेते हैं, जिससे बाकी गेंदबाजों के लिए काम आसान हो जाता है।

गुजरात टाइटन्स इस समय लगातार तीन जीत के साथ शानदार फॉर्म में है और प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है। होल्डर का मानना है कि टीम को बस इसी लय को बरकरार रखना है—बाकी चीजें अपने आप सही होती जाएंगी। कुल मिलाकर, गुजरात की यह रणनीति साफ है—भले ही परफेक्ट खेल अभी दूर हो, लेकिन टीम वर्क और निरंतरता के दम पर जीत का सिलसिला जारी रखना ही असली लक्ष्य है।