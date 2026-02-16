  1. हिन्दी समाचार
  3. असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से दिया इस्तीफा

Former Assam Congress president Ripun Bora resigns: असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इससे पहले राजनीतिक दलों में उथल-पुथल शुरू हो गयी है। सूत्रों के अनुसार, असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह आगामी चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

By Abhimanyu 
Former Assam Congress president Bhupen Borah resigns: असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इससे पहले राजनीतिक दलों में उथल-पुथल शुरू हो गयी है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह आगामी चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

पढ़ें :- भूपेन बोरा का इस्तीफे पर कुछ ही घंटों में यू-टर्न, हाईकमान की दखल के बाद बदला फैसला

भूपेन बोरा ने कहा, “मैंने आज सुबह 8 बजे कांग्रेस हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजा और डिटेल में बताया कि मुझे यह स्टैंड लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। यह कोई पर्सनल फैसला नहीं है। मैंने पार्टी को 32 साल दिए हैं और 1994 में इसमें शामिल हुआ था। यह सिद्धांत सिर्फ पर्सनल नहीं है; यह पार्टी के भविष्य की चिंता से प्रेरित है। इसीलिए मैंने कांग्रेस हाईकमान को सब कुछ डिटेल में बता दिया है।”

इससे पहले पीटीआई सूत्रों के हवाले से बताया था कि असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए, पार्टी के पूर्व प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने इस्तीफा दे दिया है। बोरा ने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। खड़गे को लिखे अपने लेटर में, भूपेन बोरा ने दावा किया कि पार्टी लीडरशिप उन्हें “नज़रअंदाज़” कर रही है और स्टेट यूनिट में उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है।

बता दें कि भूपेन बोरा 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष थे और पिछले साल गौरव गोगोई ने उनकी जगह ली थी। वह असम में दो बार विधायक रह चुके हैं। पद छोड़ने के तुरंत बाद, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कांग्रेस का अपना डेज़िग्नेशन हटा दिया, इस कदम को बड़े पैमाने पर पार्टी से पूरी तरह अलग होने का संकेत माना गया। उनका इस्तीफा पार्टी हाईकमान द्वारा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए विपक्ष का गठबंधन बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपे जाने के कुछ ही दिनों के अंदर आया है।

पढ़ें :- बीजेपी ने तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों के नामों का किया ऐलान , जानें किन्हें मिली कहां की जिम्मेदारी?
