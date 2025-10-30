  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ होता है दुर्व्यवहार तो कांग्रेसी बजाते है ताली-चिराग पासवान

दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ होता है दुर्व्यवहार तो कांग्रेसी बजाते है ताली-चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को कांग्रेस पर बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होने कहा कि जब दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो कांग्रेस के नेता ताली बजाते हैं। यह बात लोजपा (रामविलास) प्रमुख ने छपरा में एनडीए के प्रचार अभियान के दौरान कही।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने गुरुवार को कांग्रेस पर बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होने कहा कि जब दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो कांग्रेस के नेता ताली बजाते हैं। यह बात लोजपा (रामविलास) प्रमुख ने छपरा में एनडीए के प्रचार अभियान के दौरान कही।

पढ़ें :- बिहार चुनाव: मोतिहारी विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला पति के सामने चुनाव लड़ रही है पत्नी

चिराग पासवान ने कहा कि मैंने राजनीति में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि दूसरे राज्यों में बिहारियों का अपमान किया जाता है। यहां तक कि बिहारी शब्द को भी गाली में बदल दिया गया था और दुख की बात है कि सभी सत्तारूढ़ दल इसी स्थिति में हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री गांधी परिवार के एक सदस्य की मौजूदगी में बिहारियों को पंजाब में न आने की धमकी दे रहे थे, जबकि कांग्रेसी तालियां बजा रहे थे। यह सब दर्शाता है कि जब कांग्रेस तेलंगाना में बिहारियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो वे वोट मांगने बिहार कैसे आ सकते हैं। बल्कि जनता को पूछना चाहिए, जब आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये लोग ताली बजाते हैं और वही कांग्रेसी नेता यहां आते हैं। पासवान ने आगे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के विकास के एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक होंगे। यह चुनाव और अगले पांच साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होंगे। 14 नवंबर के बाद होने वाला शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ़ मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का समारोह नहीं होगा, बल्कि यह एक विकसित बिहार की नींव रखने का समारोह होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Election 2025 : मोकामा में प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता की हत्या, जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा आरोप

Bihar Election 2025 : मोकामा में प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता की हत्या,...

दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ होता है दुर्व्यवहार तो कांग्रेसी बजाते है ताली-चिराग पासवान

दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ होता है दुर्व्यवहार तो कांग्रेसी बजाते...

Mumbai Hostage Case: 17 बच्चे सहित 19 लोगों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य एनकाउंटर में ढेर, आरोपी की इलाज के दौरान मौत

Mumbai Hostage Case: 17 बच्चे सहित 19 लोगों को बंधक बनाने वाला...

UIDAI Updates : 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार से जुड़े ये तीन नियम, अब घर बैठे ही होगा अपडेट

UIDAI Updates : 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार से जुड़े ये...

तेजस्वी की होगी जीत, तेज प्रताप यादव अपनी जगह पर सही है- पूर्व सीएम राबड़ी देवी

तेजस्वी की होगी जीत, तेज प्रताप यादव अपनी जगह पर सही है-...

VIDEO- Mumbai Studio Hostage : शूटिंग के बहाने 22 बच्चों को बुलाकर बनाया बंधक, आरोपी मुंबई पुलिस के हिरासत में

VIDEO- Mumbai Studio Hostage : शूटिंग के बहाने 22 बच्चों को बुलाकर...