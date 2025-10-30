दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ होता है दुर्व्यवहार तो कांग्रेसी बजाते है ताली-चिराग पासवान

पटना। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने गुरुवार को कांग्रेस पर बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होने कहा कि जब दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो कांग्रेस के नेता ताली बजाते हैं। यह बात लोजपा (रामविलास) प्रमुख ने छपरा में एनडीए के प्रचार अभियान के दौरान कही।

चिराग पासवान ने कहा कि मैंने राजनीति में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि दूसरे राज्यों में बिहारियों का अपमान किया जाता है। यहां तक कि बिहारी शब्द को भी गाली में बदल दिया गया था और दुख की बात है कि सभी सत्तारूढ़ दल इसी स्थिति में हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री गांधी परिवार के एक सदस्य की मौजूदगी में बिहारियों को पंजाब में न आने की धमकी दे रहे थे, जबकि कांग्रेसी तालियां बजा रहे थे। यह सब दर्शाता है कि जब कांग्रेस तेलंगाना में बिहारियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो वे वोट मांगने बिहार कैसे आ सकते हैं। बल्कि जनता को पूछना चाहिए, जब आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये लोग ताली बजाते हैं और वही कांग्रेसी नेता यहां आते हैं। पासवान ने आगे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के विकास के एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक होंगे। यह चुनाव और अगले पांच साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होंगे। 14 नवंबर के बाद होने वाला शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ़ मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का समारोह नहीं होगा, बल्कि यह एक विकसित बिहार की नींव रखने का समारोह होगा।