  3. VIDEO-कांस्टेबल सुहेल खान ने मंदिर में बनाई वीडियो, बैकग्राउंड साउंड में अल्लाह के सिवा कोई इबादत लायक नहीं , अब लाइन हाजिर

यूपी के गाजियाबाद जिले स्थित मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही सुहेल खान (Constable Suhail Khan) ने मोबाइल से बनाई गई वीडियो और स्टेटस जमकर वायरल हो रहा है। सिपाही कवि नगर थाना क्षेत्र के इस्कॉन मंदिर (ISKCON Temple) में खड़ा है और जन्माष्टमी का कार्यक्रम जारी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद जिले स्थित मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही सुहेल खान (Constable Suhail Khan) ने मोबाइल से बनाई गई वीडियो और स्टेटस जमकर वायरल हो रहा है। सिपाही कवि नगर थाना क्षेत्र के इस्कॉन मंदिर (ISKCON Temple) में खड़ा है और जन्माष्टमी का कार्यक्रम जारी है। वायरल वीडियो में बैकग्राउंड साउंड लगाया गया है। जिसमें बताया गया कि अल्लाह के सिवाय कोई इबादत लायक नहीं है। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल (DCP City Dhawal Jaiswal) ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर सिपाही सुहेल खान (Constable Suhail Khan) को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
