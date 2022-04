China New Sub Variant of Omicron : चीन में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट से हाहाकार

China New Sub Variant of Omicron : चीन में कोरोना के नए सब वेरिएंट से दहशत का माहौल है।देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहां, 13,000 से अधिक नए कोविड -19 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। खबरों के मुताबिक, ये मामले ओमिक्रॉन वैरिएंट के एक नए प्रकार से जुड़े हैं। देश के बड़े शहर, शंघाई से 70 किलोमीटर (43 मील) से कम दूरी पर स्थित शहर में हल्के कोविड -19 के लक्षण से अलग है। जो ओमिक्रॉन वैरिएंट की BA.1.1 सब टाइप से विकसित होता है।

वायरस का ये नया रूप कोरोना वायरस से मेल नहीं खाता है जो चीन में कोविड का कारण बन रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस पर जानकारी साझा करते हैं, जिसे उन्होंने म्यूटेशन की निगरानी के तरीके के रूप में अनुक्रमित किया है।

शंघाई ने पिछले हफ्ते 26 मिलियन लोगों के साथ दो चरणों में तालाबंदी शुरू की। पूर्वी पुडोंग खंड के निवासियों को शुक्रवार को अपने घरों को छोड़ने की अनुमति दी गई। जबकि पश्चिमी पुक्सी खंड में उनके पड़ोसियों ने अपनी चार-दिवसीय अलगाव अवधि को पूरा किया।