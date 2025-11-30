Cough Syrup Smuggling Case : मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के पिता को पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में लिया , सिंगापुर भागने की थी तैयारी

सोनभद्र। कफ सिरप तस्करी मामले (Cough Syrup Smuggling Case) में सोनभद्र पुलिस टीम (Sonbhadra Police Team) को रविवार को बड़ी कामयाबी मिली है। मास्टर माइंड शुभम जायसवाल (Mastermind Shubham Jaiswal) के पिता भोला जायसवाल (Father Bhola Jaiswal) को सोनभद्र की पुलिस (Sonbhadra Police) ने हिरासत में ले लिया है। वह कोलकाता से थाईलैंड की फ्लाइट में बैठने वाला था। जहां से वह सिंगापुर (Singapore) जा रहा था। भोला शैली ट्रेडर्स (Bhola Shaili Traders) का मालिक है। उसे एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है।

शैली ट्रेडर्स ने बेची थी 7,53,000 शीशियां

बता दें कि सोनभद्र जिले में कोडीनयुक्त (Contains Codeine) के बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। यह खुलासा तब हुआ जब औषधि निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य (Drug Inspector Rajesh Kumar Maurya) की तरफ से गई जांच में सगे भाइयों की तरफ से संचालित दो मेडिकल स्टोरों की चौंकाने वाली भूमिका सामने आई। जांच में पता चला कि रांची स्थित फर्म शैली ट्रेडर्स (Firm Shaili Traders) ने सोनभद्र की मेसर्स मां कृपा मेडिकल एवं मेसर्स शिविक्षा फार्मा को कुल 7,53,000 शीशियाँ (7.53 करोड़ एमएल) कोडीनयुक्त सीरप बेची थीं।

यह मात्रा न केवल संदिग्ध मानी गई, बल्कि दुकानों पर वास्तविक भंडारण या बिक्री का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। प्रकरण में कब तस्करी गिरोह के मुख्य सरगना शुभम जायसवाल (Main Mastermind Shubham Jaiswal) के पिता भोला जायसवाल (Father Bhola Jaiswal) सहित दो फार्मा संचालकों (सगे भाइयों) के खिलाफ राबर्टसगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

पुलिस को दी गई तहरीर में औसत निरीक्षक की तरफ से बताया गया है कि मुख्यालय लखनऊ से मिले निर्देशों पर वह 25 नवंबर को राबटर्सगंज शहर से सटे बरकरा तालाब स्थित दोनों फर्मों की जांच के लिए पहुंचे। दोनों दुकानें बंद मिलीं। मकान मालिकों व पड़ोसियों ने बताया कि दुकानें महीनों से बंद रहती हैं। बाद में मालिक द्वारा भेजी गई चाबी से दुकान खोली गई, तो दुकान पूरी तरह खाली मिली। न दवाइयों का कोई स्टॉक, न लाइसेंस की प्रति, न कोई रजिस्टर ही मिला।