कोडीन कफ सिरप मामले में 50 हजार के इनामी शुभम जायसवाल समेत 4 के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सिरप (Codeine-Based Cough Syrup) की तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal) समेत चार आरोपियों के खिलाफ कमिश्नेरट पुलिस की रिपोर्ट पर सोमवार को लुकआउट नोटिस (Lookout Notice) जारी किया गया। वहीं, सोनभद्र पुलिस (Sonbhadra Police) की ओर से एक आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस (Lookout Notice) जारी कराया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (International Airport) , बंदरगाह पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निगरानी की जाएगी। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल (DCP Kashi Zone Gaurav Banswal) ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस की रिपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें प्रह्लादघाट के कायस्थ टोला के मूल निवासी सरगना शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal) , खोजवां निवासी दिवेश जायसवाल, सिद्धमाता लेन गोलघर मैदागिन निवासी आकाश पाठक और सोनिया के काजीपुरा खुर्द निवासी अमित जायसवाल के खिलाफ नोटिस है।

कफ सिरप की तस्करी में शुभम के साथ मिलकर अन्य तीनों काम करते थे। बोगस फर्म बनवाने से लेकर उनके नाम पर माल मंगवाकर दूसरे जगहों पर खपाने, बांग्लादेश तक सिरप की तस्करी के सबूत मिले हैं। उधर, सोनभद्र पुलिस (Sonbhadra Police) ने भी एक अन्य आरोपी भदोही के नई बाजार के चांदनी चौक निवासी निशांत कुमार गुप्ता उर्फ रवि गुप्ता के खिलाफ लुक आउट नोटिस (Lookout Notice) जारी कराया है। एसपी अभिषेक वर्मा के अनुसार शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal) और दिल्ली निवासी विशाल उपाध्याय के विरुद्ध पहले से लुकआउट नोटिस (Lookout Notice) जारी कराया जा चुका है।

शैली ट्रेडर्स (Shaili Traders) का मालिक भोला जायसवाल (Bhola Jaiswal) जौनपुर कोर्ट (Jaunpur Court) में पेश कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में आरोपी शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal) के पिता और शैली ट्रेडर्स (Shaili Traders) के मालिक भोला प्रसाद जायसवाल को पुलिस ने सोमवार को जौनपुर कोर्ट में पेश किया। सीजेएम न्यायालय ने उसे 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। भोला को दोपहर में ही सोनभद्र पुलिस (Sonbhadra Police) लेकर यहां आ गई थी। जौनपुर जिले की 12 फर्मों ने भोला प्रसाद जायसवाल की फर्म शैली ट्रेडर्स (Shaili Traders) के माध्यम से करीब साढ़े 42 करोड़ रुपये के कोडीनयुक्त कफ सिरप (Codeine-Based Cough Syrup) का कारोबार किया है। औषधि विभाग की जांच में पता चला कि कफ सिरप यहां आई नहीं और उसकी बिक्री भी दिखा दी गई। इस गोरखधंधे में कई लोगों का नाम सामने आया।

औषधि निरीक्षक की तहरीर पर 21 नवंबर को जौनपुर कोतवाली (Jaunpur Kotwali) में 12 फर्म संचालकों के साथ ही शैली ट्रेडर्स (Shaili Traders) के मालिक भोला प्रसाद जायसवाल (Bhola Prasad Jaiswal) , उसके पुत्र शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच एसआईटी (SIT) भी कर रही है। आरोपी भोला को सोनभद्र पुलिस (Sonbhadra Police) ने कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा था। तब से वहीं जेल में बंद था। जौनपुर कोतवाली पुलिस (Jaunpur Kotwali Police) का वांछित होने के कारण सोमवार को उसे यहां सीजेएम श्वेता यादव (CJM Shweta Yadav) की कोर्ट में पेश किया गया। सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता (CO City Goldie Gupta) ने बताया कि कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा (Judicial Custody) में भेज दिया है। यहां की पुलिस अब सोनभद्र जाकर ही पूछताछ करेगी।