उन्नाव । उत्तर प्रदेश में देश का पहला AI based यूनिवर्सिटी बना है, जिसमें युवाओं को टेक्नोलॉजी और रोजगार पर आ​धारित शिक्षा दी जायेगी। जी हां यह विश्वविद्यालय यूपी के उन्नाव में बना है। य​ह देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहां हर कोर्स को एआई आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है। यह पूरी तरह से बन कर तैयार हो चुका है। योगी सरकार भी यहीं चहती है कि यूपी में इस तरीके के से शिक्षा दी जाये जो टेक्नोलॉजी पर आधरित हो। इस विश्वविद्यालय का नाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है।

इस यूनिवर्सिटी के परिसर का उद्घाटन बहुत जल्द सीएम योगी करेंगे। आपको बता दें कि यह विश्वविद्यालय लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर बना हुआ है। इस विश्वविद्यालय से प्रदेश के युवा टेक्नोलॉजी के दुनिया में नई मिसाल कायम करेंगे। और दुनिया में प्रदेश और देश व जिले का नाम रोशन करेंगे। यह विश्वविद्यालय युवाओं को रोजगार के शानदार अवसर प्रदान करेगा।

यह विश्वविद्यालय तकनीक और रोजगार पर केंद्रित शिक्षा का शानदार उदाहरण है। कहा जा रहा है कि पिछले 6 साल से योगी सरकार दुनियाभर के बड़े Teaching institute को यूपी में investment करने के लिए सवार रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इस purpose से ही बनाया गया है। यह विश्वविद्यालय देश की पांच सबसे बड़े विश्वविद्यालय में शामिल है। अब यूपी के युवाओं को दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में उच्च शिक्षा के लिये नहीं जाना पड़ेगा उनको यूपी में ही इस शिक्षा की सुविधा मिलेगी।