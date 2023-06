Couple Bike Stunt : कपल खतरनाक स्टंट करते हुए सड़क पर गया बिखर , दिल्ली पुलिस ने वीडियो शेयर कर कही ये बात

नई दिल्ली। दिल्ली में चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करते एक जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने ट्वीट किया है, जो अब सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने इस क्लिप को साझा करते हुए लोगों से घातक दुर्घटनाओं से बचने के लिए ‘सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने’ की गुजारिश की।

बता दें कि यह वीडियो 27 सेकंड का है जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़का मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है। बाइक की पिछली सीट पर एक लड़की बैठी है। बंदा अचानक व्हीली मारने लगता है और तभी बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे दोनों बुरी तरह से सड़क पर बिखर जाते हैं। ये वीडियो नौजवानों के लिए सीख है कि वाहन को यातायात नियमों के अनुसार ही चलाना चाहिए। नहीं तो आप दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। वैसे इस वीडियो को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइए।

जैसी करनी वैसी भरनी…

JAB WE MET with an accident due to reckless driving.#DriveSafe@dtptraffic pic.twitter.com/adfwIPtHlX

