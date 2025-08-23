चलती बाईक पर रोमांस करते नजर आए कपल्स, अब पुलिस रही तलाश, वीडियो हुआ वायरल

  1. हिन्दी समाचार
By Satish Singh 
Updated Date

गोरखपुर। आज कल के युवाओं के कारण लोगों का सड़क पर चलना दुर्भर हो गया है। कहीं युवक तेज रफ्तार में कार दौड़ा रहे है तो कहीं युवक युवती चलती मोटर साइकिल पर रोमांस कर रहे है। ताजा मामला गोरखपुर का है। जहां एक युवक और युवती यातायात नियमों का तो उल्लघन तो कर रही है, साथ में बीच सड़क पर अश्लीलता फैला रहे। उन दोनों को यह करते हुए शर्म नहीं आ रही है, लेकिन वहां से गुजरने वाले लोग उनकी यह हरकत देख शर्मशार हो रहे थे। दोनों का वीडियों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों में आप देख सकते है​ कि एक बाइक पर कपल रोमांस करता नजर आ रहे है। युवक बाइक चला रहा है तो लड़की उसकी तरफ मुंह करके बैठी हुई है। दोनों की हरकतों को देख आसपास गुजरने वाले लोग अचंभित हैं तो महिलाएं शर्म से नजर झुका ले रही हैं। लेकिन कपल को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं। वे अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। इसका सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूपी पुलिस ने संज्ञान में लिया और गोरखपुर पुलिस को जल्द से जल्द दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।

 

 

शुक्रवार की शाम रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के नौका विहार रोड पर एक अजब नजारा देखने को मिला। एक यंग कपल बाइक पर सवार हो रोमांस करते दिखे। कुछ राहगीरों ने उनका वीडियो बना लिया। वायरल वीडियो में दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। लड़के की बातों पर लड़की हंसती हुई भी दिख रही है। इस वीडियो को शेयर कर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं।

युवत युवती की तलाश में जुटी पुलिस

राहगीर एक एक महिला ने इस कृत को बेहूदा और शर्मशार बताया है। महिला ने कहा कि ऐसे लोग, जिन्हें अपने परिवार और समाज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रामगढ़ ताल पुलिस का कहना है कि समय-समय पर अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वीडियो सामने आया है, दोनों की तलाश जारी है, जल्द ही इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

