भाकपा-माले ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को दिया टिकट, 18 उम्मीदवारों की सूची जारी

पटना। महागठबंधन में शामिल भाकपा-माले (CPI-ML) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम हैं। दीघा से सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की ममेरी बहन दिव्या गौतम (Divya Gautam) को टिकट दिया गया है।

देखें उम्मीदवारों की सूची

1. तरारी (196) – मदन सिंह चन्द्रवंशी

2. अगिआंव SC (195) – शिवप्रकाश रंजन

3. आरा (194) – कयामुद्दीन अंसारी

4. डुमरांव (201) – अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा

5. काराकाट (213) – अरुण सिंह

6. अरवल (214) – महानंद सिंह

7. घोषी – (217) रामबली सिंह यादव

8. पालीगंज (190) – संदीप सौरभ

9. फुलवारी (188) – गोपाल रविदास

10. दीघा -(181) दिव्या गौतम

11. दरौली – (107) सत्यदेव राम

12. जिरादेई – (106) अमरजीत कुशवाहा

13. दरौंदा – (109) अमरनाथ यादव

14. भोरे -(103) जितेंद्र पासवान

15. सिकटा – (09) वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता

16. वारिसनगर (132)- फूलबाबू सिंह

17. कल्याणपुर – (131) रंजीत राम

18. बलरामपुर -(65) महबूब आलम

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के भीतर सीट बंटवारे के फार्मूले की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। भाकपा-माले ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की कजिन दिव्या गौतम (Divya Gautam) को पटना जिले के दीघा विधानसभा क्षेत्र (Digha Assembly Constituency) से मैदान में उतारा है। दिव्या 15 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी।

जानें कौन है दिव्या गौतम जिसे भाकपा माले ने दिया टिकट?

पटना वीमेंस कॉलेज की पूर्व छात्रा दिव्या गौतम (Divya Gautam) ने पटना विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में स्नातक किया है और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से आपूर्ति निरीक्षक के रूप में चयनित होने से पहले उसी संस्थान में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहीं। हालांकि, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो गईं। दिव्या ने अपने पहले ही प्रयास में 64वीं बीपीएससी परीक्षा पास कर ली थी और आपूर्ति निरीक्षक के पद के लिए चुनी गईं थीं।

छात्र राजनीति में भी रही हैं सक्रिय

दिव्या गौतम (Divya Gautam) के राजनीतिक मैदान में उतरने से न केवल उनके पारिवारिक संबंधों, बल्कि पटना के नागरिक और सामाजिक मुद्दों में उनकी स्थानीय भागीदारी ने भी ध्यान आकर्षित किया है। छात्र राजनीति में उनकी सक्रियता रही है और वह ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की सक्रिय सदस्य भी रह चुकी हैं। साल 2012 में उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ (PUSU) के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रही थीं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का परिवार भी दीघा विधानसभा क्षेत्र (Digha Assembly Constituency) के अंतर्गत आने वाले इलाके में रहता था। सुशांत के पिता केके सिंह और परिवार के अन्य सदस्य पटना के इसी थाना क्षेत्र के राजीव नगर में रहते हैं।