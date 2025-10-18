  1. हिन्दी समाचार
Lucknow News: रेलवे स्टेशन पर उमड़ा सैलाब , खचाखच भरी ट्रेनें, खिड़की से घुसे यात्री

दिवाली के अवसर पर  ट्रेनों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रहा है।  जो लोग बाहर रहते हैं जैसे  कि स्टूडेंट्स , नौकरी कि तैयारी करने वाले लोग , या जो लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में लखनऊ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन चारबाग में काफी भीड़ उमड़ी हुई है। पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का सैलाब देखते ही बना। खिड़कियों से लेकर सीटों तक यात्री भर गए । बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लखनऊ से गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और सहारनपुर समेत करीब 45 जिलों के लिए शुक्रवार से यात्रियों की रवानगी शुरू हुई। भारी भीड़ के कारण मोस्टली यात्रियो को जनरल कोच में सफर करना पड़ा।पंजाब मेल, त्रिवेणी, वाराणसी-बरेली एक्सप्रेस और इंटरसिटी जैसी वीआईपी ट्रेनों में भी पैर रखने की जगह नहीं बची। आरपीएफ और जीआरपी जवानों ने प्लेटफॉर्मों पर तैनात होकर व्यवस्था संभाली। रिजर्वेशन कराकर पहुंचे यात्रियों को उनकी सीटों तक पहुंचाने में भी मदद की गई।

शनिवार से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा रूट की ट्रेनों में भी भीड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पुष्पक, कुशीनगर, एलटीटी, गोरखधाम, वैशाली और कैफियात जैसी ट्रेनों में यात्रियों की भारी संख्या रहने की संभावना है। त्योहार के बाद लौटने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं।त्योहारों के मद्देनजर शुक्रवार को चारबाग रेलवे स्टेशन और लखनऊ जंक्शन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आरपीएफ और जीआरपी की टीमों ने श्वान दल और बम निरोधक दस्ते के साथ प्लेटफॉर्म, पार्सल दफ्तर और सरकुलेटिंग एरिया की जांच की। यात्रियो के सुरक्षा के लिए ये रूल दिवाली तक जारी रहेगा।

