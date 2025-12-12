देवरिया में संस्कृति पर्व 26 : आज से भोजपुरी के दिग्गजों का जमावड़ा, देश के कोने-कोने से जुट रहे साहित्यकार, रंगकर्मी और विविध क्षेत्रों के कलाकार

देवरिया। विश्व भोजपुरी सम्मेलन की उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वावधान में आयोजित हो रहे दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं । राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर इस समारोह का उद्घाटन दिल्ली के सांसद और प्रसिद्ध भोजपुरी गायक मनोज तिवारी मृदुल करेंगे।

संस्था के शिल्पकार अरुणेश नीरन को समर्पित इस अधिवेशन का आयोजन क़रीब तीस साल बाद देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर विश्व भोजपुरी सम्मेलन का यह भव्य आयोजन हो रहा है । तयशुदा कार्यक्रम के क्रम में विभोस के प्रांतीय महामंत्री प्रो. शैलेंद्र कुमार राव तथा ज़िलाध्यक्ष गिरजेश मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर 12:00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। जिसमें सुविख्यात गायक भरत शर्मा व्यास, मदन राय, आराधना सिंह सहित एक दर्जन से अधिक कलाकारों की प्रस्तुतियाँ होंगी। हास्य अभिनेता सुनील कुमार यादव मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दुबे करेंगे।

इस दौरान भोजपुरी भाषा, संस्कृति और साहित्य पर न सिर्फ़ विमर्श होगा बल्कि संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।

पहले दिन देर शाम होने वाले लोकरंग कार्यक्रम में असम मूल की सुविख्यात भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी, शिल्पी राज, आलोक कुमार की प्रस्तुति होगी। मंच पर भिखारी ठाकुर, महेन्द्र मिसिर सम्मान, कबीर सम्मान, शिखर सम्मान विशिष्ट कलाकारों का किया जाएगा।

अधिवेशन के दूसरे दिवस 14दिसंबर को 12 बजे दिन में बतकही 2:30 बजे दिन तक चलेगा सायं 4 बजे से कवि सम्मेलन मुशायरा शुरू होगा जिसमे जौहर कानपुरी, अजहर इक़बाल, शबीना अदीब डा. मजीद देवबंदी, ओम शर्मा ओम, अफजल इलाहाबादी, सीमा नयन, डा. जयति ओझा, अंजली अरोड़ा, राहुल राज मिश्र डा. शाद सिद्दीकी, आकृति विज्ञा, डा. कमलेश राय, भूषण त्यागी, सरोज पांडेय, बादशाह प्रेमी अपनी रचना की प्रस्तुति देंगे।

इन साहित्यिक हस्तियों के नाम दिया जाएगा सम्मान

अधिवेशन के प्रथम दिन शनिवार को भरत शर्मा व्यास को महेंद्र मिश्र सम्मान, कल्पना पटवारी,आलोक कुमार, शिल्पी राज आराधना सिंह को भिखारी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया जायेगा।

दूसरे दिन रविवार को मोहन पाण्डेय भ्रमरको वरिष्ठ साहित्यकार ध्रुवदेव मिश्र “पाषाण ” ,डा. रविंद्र तिवारी को अरुणेश नीरन ,मदन राय को मोती बी ए सम्मान से सम्मानित किया जायेगा।