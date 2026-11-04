Cyclone Murasu : प्रकाशम बैराज के सभी 70 गेट खोले गए, कृष्णा नदी में छोड़ा गया 71,000 क्यूसेक पानी

नई दिल्ली। चक्रवात ‘मुरासु’ (Cyclone Murasu) के असर से कृष्णा बेसिन में भारी बारिश जारी है। जल संसाधन विभाग (WRD) ने नहरों में पानी की आपूर्ति रोक दी है और अतिरिक्त पानी को आगे भेजने के लिए प्रकाशम बैराज (Prakasam Barrage) के सभी 70 गेट खोल दिए हैं। बुधवार सुबह 8 बजे प्रकाशम बैराज में 71,000 क्यूसेक पानी आ रहा था, और इस पूरे पानी को कृष्णा नदी (Krishna River) के रास्ते बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) की ओर छोड़ दिया गया। उस समय जल स्तर 12 फीट था।

पानी की निकासी को आसान बनाने के लिए, 30 गेटों को दो फीट और बाकी 40 गेटों को एक फीट तक ऊपर उठाया गया है। संभावित बाढ़ को देखते हुए, जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) के अधिकारियों ने कृष्णा पूर्वी, कृष्णा पश्चिमी और गुंटूर नहरों में पानी छोड़ना बंद कर दिया है।

बैराज में पानी मुख्य रूप से कीसारा, मुन्नेरू और बुडमेरू धाराओं से आ रहा है, जो स्थानीय जलग्रहण क्षेत्रों (कैचमेंट एरिया) से कृष्णा नदी में मिलती हैं। पानी का बहाव बढ़ने के बाद, मंगलवार रात से ही बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाने लगा था। NTR जिले में बहुत भारी बारिश की खबरों और भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा और अधिक बारिश के पूर्वानुमान के बीच, पानी की निकासी को नियंत्रित करने का यह फैसला लिया गया है। अधिकारी नदी में आने वाले पानी और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों की स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। कृष्णा नदी के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

आंध्र प्रदेश अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय (APDES) के अनुसार, बुधवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में राज्य के पलनाडु जिले के एडलापाडु में सबसे अधिक 269.45 मिमी बारिश दर्ज की गई। राज्य के 16 स्वचालित मौसम केंद्रों पर बारिश का आंकड़ा 204.5 मिमी को पार कर गया, जिसे भारतीय मौसम विभाग (IMD) ‘अत्यधिक भारी बारिश’ की श्रेणी में रखता है। NTR जिले के तिरुवुरु मंडल के चिंतालापाडु में 178.25 मिमी और कृष्णा जिले के घंटासाला में 222.75 मिमी बारिश दर्ज की गई।