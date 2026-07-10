Datia By-election: दतिया उपचुनाव के लिए BJP ने आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी

Datia By-election: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम का एलान कर दिया है। दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही दतिया में चुनावी मुकाबला तेज हो गया है। वहीं, आशुतोष तिवारी के नाम के एलान होने के बाद पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी खत्म हो गई हैं।

दरअसल, दतिया विधानसभा सीट पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। वहीं, अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के नाम का एलान होना बाकी है। पार्टी में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। इसके अलावा घनश्याम सिंह और अवधेश नायक के नामों की भी चर्चा है।

बता दें कि, दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। उपचुनाव को लेकर 6 जुलाई को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ शुरू हो गयी और 13 जुलाई तक पर्चे भरे जाएंगे। इसके बाद 14 जुलाई को नामांकन की जांच और 16 जुलाई को नामवापसी होगी। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना प्रस्तावित हैं।