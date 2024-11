ऋषभ पंत के LSG में जाने पर छलका DC के मालिक का दर्द; कहा- तुम्हें जाते हुए देखकर...

Rishabh Pant: आईपीएल 2025 के लिए सऊदी अरब के जेद्दा में दो दिन (रविवार और सोमवार) तक मेगा ऑक्शन चला। जिसमें कुल 182 खिलाड़ियों (120 भारतीय और 62 विदेशी) खिलाड़ियों पर बोली लगाई गयी। इस दौरान भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनें। पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने पंत को रिलीज कर दिया था। वहीं, अब पंत के लखनऊ की टीम के साथ जुड़ने के बाद दिल्ली के मालिक पार्थ जिंदल (Delhi Capitals co-owner Parth Jindal) की प्रतिक्रिया सामने आयी है।

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स के को-ऑनर और चेयरमैन पार्थ जिंदल (Delhi Capitals co-owner Parth Jindal) ने ऋषभ पंत को लेकर एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है। जिसमें पंत को छोटे भाई की तरह बताया है और उन्होंने कहा कि पंत को जाता देख वह दुखी और भावुक हैं। पार्थ जिंदल ने मेगा ऑक्शन के खत्म होने के अगले दिन मंगलवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “ऋषभ, तुम हमेशा मेरे छोटे भाई हो और रहोगे – मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ और मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की है कि तुम खुश रहो और तुम्हारे साथ अपने परिवार की तरह व्यवहार किया है। तुम्हें जाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं इसे लेकर बहुत भावुक हूँ।”

दिल्ली कैपिटल्स के को-ऑनर ने आगे लिखा, “तुम हमेशा डीसी में रहोगे और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम फिर से मिल सकेंगे। हर चीज के लिए शुक्रिया ऋषभ और याद रखो कि हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे – अच्छा करो चैंप, दुनिया तुम्हारे कदमों में है। हम सभी की ओर से शुभकामनाएं- जब तुम डीसी के खिलाफ खेलोगे उसके अलावा मैं हमेशा तुम्हारा उत्साहवर्धन करूंगा और तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करूंगा!”

To Rishabh @RishabhPant17 you are and will always remain my younger brother – from the bottom of my heart I love you and I have tried everything to make sure you are happy and have treated you like my family. I am very sad to see you go and I am very emotional about it. You will…

