महिला आरक्षण बिल पर छिड़ी बहस, भाजपा सांसद ने दिया बड़ा बयान, सदन में कल बुलाया गया विशेष सत्र

नई दिल्ली। भाजपा सांसद सी सदानंदन ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि संसद 16 से 18 अप्रैल तक होने वाले एक विशेष सत्र के दौरान इस कानून को पास करके महिलाओं के प्रतिनिधित्व के महत्व को मान्यता देने के लिए तैयार है। सदानंदन ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। हमारी संसद 16, 17 और 18 तारीख को होने वाले विशेष सत्र के दौरान कुछ संशोधनों के साथ, महिला आरक्षण बिल पास करके महिलाओं के प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता को मान्यता देने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य उन महिलाओं को सशक्त बनाना है, जो आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। उन्हें देश के भविष्य को प्रभावित करने और समाज के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार देना है।

संसद का विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधनों के साथ-साथ प्रस्तावित परिसीमन बिल पर भी विचार-विमर्श करने के लिए तैयार है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह 2029 के आम चुनावों से शुरू होकर लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करने पर भी विचार कर रही है। इनमें से 815 सीटें राज्यों को आवंटित करने का प्रस्ताव है, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होंगी। यह कदम आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और व्यापक परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है। हालांकि विपक्षी दलों के कई नेताओं ने चिंताएं जताई हैं। विशेष रूप से परिसीमन योजना के संबंध में। उन्होंने तर्क दिया है कि यह प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इससे लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व सीमित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, विपक्षी दलों ने बिल के समय पर भी सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि सरकार अगली आम जनगणना से पहले इस प्रक्रिया में जल्दबाजी कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने चार दक्षिणी राज्यों – तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को एक पत्र लिखकर, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया है।