साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज से टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी बाहर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज से टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी बाहर

Mohammed Shami and Deepak Chahar out of South Africa tour : टीम इंडिया () इस समय साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जिसमें तीन मैचों की टी-20 सीरीज के बाद रविवार से टीम वनडे सीरीज की शुरुआत करेगी। इसके बाद टीम इंडिया 26 दिसंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। लेकिन इन दोनों सीरीज से पहले टीम को बड़ा झटका लगा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 17 दिसंबर से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने अपना नाम वापस ले लिया है, जबकि स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं।