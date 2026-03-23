गेंदबाज मिचेल स्टार्क को लेकर दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच ने दिया बड़ा बयान, कहा- एनओसी मिलने का कर रहे है इंतजार

मुंबई। दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हेमांग बदानी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क की उपलब्धता पर एक अहम अपडेट दिया है। बदानी ने कहा कि वे IPL 2026 के लिए टीम में स्टार्क के शामिल होने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मंज़ूरी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्टार्क की फिटनेस और वर्कलोड पर नज़र रखी जा रही है और NOC मिलते ही टीम इस बारे में जानकारी देगी। बदानी नई दिल्ली में DC के कप्तान अक्षर पटेल और क्रिकेट डायरेक्टर वेणुगोपाल राव के साथ मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

हेमांग बदानी ने कहा कि हम मिचेल स्टार्क के लगातार संपर्क में हैं। वह गेंदबाज़ी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले भी गेंदबाज़ी की थी। जब तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यह पुष्टि नहीं कर देता कि वह खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं, तब तक कोई भी फ्रेंचाइज़ी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। बदानी ने आगे कहा कि हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से NOC मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमें वह मिल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि वह हमारे साथ कब जुड़ेंगे। DC के क्रिकेट डायरेक्टर वेणुगोपाल राव ने भी स्टार्क के टीम में शामिल होने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि स्टार्क ज़रूर आएंगे। बस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मंज़ूरी मिलने का इंतज़ार है। उम्मीद है कि स्टार्क टूर्नामेंट के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) अपने इस अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ को लेकर काफ़ी सावधानी बरत रहा है, क्योंकि अगले 12 महीनों में उन्हें काफ़ी व्यस्त रहना है। इस दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड के अहम दौरों समेत कुल 21 मैच खेलने हैं। इसके बाद, 2027 के आखिर में दक्षिण अफ्रीका में उन्हें अपने ODI वर्ल्ड कप खिताब का बचाव भी करना है। तेज़ गेंदबाज़ स्टार्क पिछले सीज़न में DC के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे। उन्होंने 11 मैचों में कुल 14 विकेट चटकाए थे। IPL की शुरुआत 28 मार्च से होने वाली है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स एक अप्रैल को लखनऊ में LSG के ख़िलाफ़ मैच खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेगी।