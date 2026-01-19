Delhi Earthquake : राजधानी दिल्ली में सुबह-सुबह आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Delhi Earthquake : आज सोमवार सुबह-सुबह दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप भारतीय समयानुसार, सुबह 8 बजकर 44 मिनट पर आया। लेकिन, इन झटकों में अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता काफी कम थी। हालांकि, भूकंप से संवेदनशील दिल्ली-एनसीआर में एक सिहरन जरूर पैदा कर दी है। दिल्ली का क्षेत्र लाई सिस्मिक जोन IV में आता है जहां मध्यम भूकंप की आशंका रहती है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, 19 जनवरी 2026 की सुबह 8 बजकर 44 मिनट पर आए इस भूकंप का केंद्र नॉर्थ दिल्ली में था। जमीन से नीचे करीब 5 किलोमीटर पर यह हलचल हुई। इस दौरान भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 रही। इसे निम्न दर्जे का भूकंप माना जाता है। जिसमें नुकसान की आशंका नहीं होती है। पिछले साल आए तीन भूकंप ने राजधानी दिल्ली में कंपन पैदा की थी। 17 फरवरी 2025 को भी दिल्ली में 4.0 की तीव्रता का भूकंप आया था जिसका केंद्र धौला कुआं के पास था। 16 अप्रैल 2025 को अफगानिस्तान में आए 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके दिल्ली तक महसूस किए गए थे। इसके अलावा 10 जुलाई 2025 को हरियाणा के झज्जर में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी कंपन दिल्ली में भी महसूस की गई।