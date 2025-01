Delhi Election 2025 : सपा के बाद TMC ने किया AAP का समर्थन, अरविंद केजरीवाल बोले- ‘थैंक्यू दीदी’

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections) में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) आम आदमी पार्टी (AAP) का समर्थन करेगी। इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Aam Aadmi Party convenor Arvind Kejriwal) ने दी है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में तृणमूल पार्टी (TMC) द्वारा समर्थन दिए जाने पर व्यक्तिगत रूप से ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अच्छे और बुरे समय में हमेशा से उनका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है।

TMC has announced support to AAP in Delhi elections. I am personally grateful to Mamta Didi. Thank you Didi. U have always supported and blessed us in our good and bad times.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 8, 2025