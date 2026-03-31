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Delhi News : सीबीआई ने MCD डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा को किया गिरफ़्तार, 4 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप

MCD Deputy Commissioner Arrested : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अधिकारी पर 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है।

By Abhimanyu 
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MCD Deputy Commissioner Arrested : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अधिकारी पर 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है।

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पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने मंगलवार को पुष्टि की कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिश्वत लेने के आरोपों में दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक कुमार मिश्रा के रूप में हुई है, जो MCD के शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में उपायुक्त (Deputy Commissioner) के पद पर कार्यरत हैं। उन पर 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।

अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी एक अभियान का हिस्सा थी, जिसे मिश्रा द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने के संबंध में मिली विश्वसनीय जानकारी के आधार पर चलाया गया था। जांच अभी जारी है और इस मामले में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है।

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