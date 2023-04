Delhi News: पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपनी मर्जी से आए थाने, पुलिस ने किया दावा

Delhi News: पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal malik) इन दिनों सुर्खियों में हैं। एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले पर सवाल उठाने के बाद वो लगातार चर्चाओं में हैं। इस बीच खबर आ रही है कि पूर्व राज्यपाल शनिवार दोपहर अपने समर्थकों के साथ आरके पुरम थाने पहुंचे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है।

False information is being spread on social media handles regarding detention of Sh. Satyapal Malik, Ex. Gov.

Whereas, he himself has arrived at P.S. R K Puram alongwith his supporters. He has been informed that he is at liberty to leave at his own will.#DelhiPoliceUpdates

