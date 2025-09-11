Breaking- दिल्ली पुलिस ने पांच राज्यों से पकड़े कई आतंकी, टेररिस्ट मॉड्यूल का भांडाफोड़

India Terror Module Revealed: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। इसके साथ ही पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अशहर दानिश, सूफियान अबुबकर खान, आफ़ताब अंसारी, हुज़ैफ़ा यमन और कामरान कुरैशी के रूप में हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद किए गए हैं। इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने एक आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “केंद्रीय एजेंसियों और पाँच राज्यों – कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश – की एटीएस ने एक संयुक्त अभियान चलाया। हमने पाँच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह एक पाकिस्तानी हैंडलर समर्थित अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल था… हमने सल्फर पाउडर, तार, नाइट्रिक एसिड, दस्ताने, मास्क, लैपटॉप, हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। मुख्य व्यक्ति झारखंड का दानिश है। उसके पास से बड़ी बरामदगी हुई है। वह पाकिस्तान में हैंडलर के संपर्क में था।”

कुशवाहा ने आगे कहा, “कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश – पाँच राज्यों की पुलिस और एटीएस के सहयोग से एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। पाँच लोगों को गिरफ्तार किया गया है… यह एक अखिल भारतीय मॉड्यूल था, और वे लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के लिए आईईडी तैयार करने के अंतिम चरण में थे।”