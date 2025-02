अमेरिका से भारतीयों का निर्वासन: C-17 सैन्य विमान ‘अवैध प्रवासियों’ को लेकर भारत के लिए रवाना

Deportation of Indians from US: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन बड़ी संख्या में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ निर्वासन अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत सोमवार (3 फरवरी) को एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉइट हाउस में वापसी के बाद यह भारतीयों का देश में पहला निर्वासन है।