उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूरेम्बर्ग में भारतीय राजदूत के साथ उत्तर प्रदेश के विकास पर की चर्चा

न्यूरेम्बर्ग, जर्मनी: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान कल रात्रि न्यूरेम्बर्ग में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ आयोजित एक विशेष रात्रि भोज में प्रतिभाग किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश के बढ़ते अवसरों और प्रदेश की बदलती आर्थिक स्थिति को वैश्विक मंच पर साझा करना रहा।
बैठक के मुख्य बिंदु:
उभरते आर्थिक अवसर: उप मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने ‘Ease of Doing Business’ और प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण बने निवेश मित्र वातावरण पर जोर दिया।
बुनियादी ढांचा और विकास: डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रदेश में एक्सप्रेस-वे के जाल, हवाई अड्डों के विस्तार और औद्योगिक गलियारों (Industrial Corridors) के बारे में जानकारी दी, जो अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं।
द्विपक्षीय सहयोग: भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते के साथ चर्चा में जर्मनी और उत्तर प्रदेश के बीच तकनीकी आदान-प्रदान, कौशल विकास और विनिर्माण (Manufacturing) के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से बात हुई।
प्रतिभागियों की उपस्थिति:
इस अवसर पर भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी, जर्मनी के प्रमुख उद्यमी और प्रवासी भारतीय समुदाय के गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। राजदूत अजीत गुप्ते ने प्रदेश की प्रगति की सराहना की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की नई पहचान को और सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया।
वहीं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश अब ‘उत्तम प्रदेश’ से ‘उद्यम प्रदेश’ बन चुका है। हम वैश्विक निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”