  3. ‘मुख्य’ होकर भी मुख नहीं खोल रहे, जो ‘उप’ हैं पर हैं चुप…69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थियों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना

अखिलेश यादव ने प्रदर्शन कर रही एक अभ्यर्थी की वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर कर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, 69000 भर्ती में पीडीए समाज के साथ हुए अन्याय की लड़ाई में जो हमारे साथ नहीं है, अब उन सबके ऊपर से अभ्यर्थियों का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है।

By शिव मौर्या 
लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थियों ने रविवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने धरना दे रहे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर धरना स्थल इको गार्डेन भेज दिया।

वहीं, अखिलेश यादव ने प्रदर्शन कर रही एक अभ्यर्थी की वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर कर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, 69000 भर्ती में पीडीए समाज के साथ हुए अन्याय की लड़ाई में जो हमारे साथ नहीं है, अब उन सबके ऊपर से अभ्यर्थियों का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। आंदोलित युवा शक्ति को अब इस संवेदनहीन और हृदयहीन भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। न उनसे जो ‘मुख्य’ होकर भी मुख नहीं खोल रहे हैं और न उनसे जो ‘उप’ हैं पर चुप हैं। भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। भाजपा जाए तो नौकरी आए!

बता दें कि, नौकरी की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। ईको गार्डन पर धरना देने वाले छात्र कभी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास घेरते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। हर बार वे अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें पुलिस उठाकर ईको गार्डन भेज देती है।

