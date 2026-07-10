हार के बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा खिलाड़ियों का किया समर्थन, बोले- यह बदलाव का दौर है और हमसे बहुत सी गलतियां होंगी

IND vs ENG 4th T20I : ब्रिस्टल में गुरुवार को खेले गए चौथे टी20आई मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में यह लगातार दूसरी सीरीज में हार है। इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन, भारतीय कप्तान ने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव का दौर है और हमसे बहुत सी गलतियां होंगी।
IND vs ENG 4th T20I : ब्रिस्टल में गुरुवार को खेले गए चौथे टी20आई मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में यह लगातार दूसरी सीरीज में हार है। इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन, भारतीय कप्तान ने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव का दौर है और हमसे बहुत सी गलतियां होंगी।
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20आई में हार और सीरीज गंवाने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में श्रेयस अय्यर ने कहा, “यह बदलाव का दौर है और हमसे बहुत सी गलतियाँ होंगी। आप यहाँ कई युवा खिलाड़ियों को इन हालात में पहली बार खेलते हुए देख रहे हैं। इसलिए, गलतियों से ही उन्हें यह एहसास होगा कि विदेशी हालात में ढलना और वहाँ की परिस्थितियों की समझ होना कितना ज़रूरी है।” उन्होंने आगे कहा, “यह ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों से जल्दी सीखें ताकि आखिर में टीम को भी इसका फ़ायदा हो। और मुझे यकीन है कि टीम में ऐसे लोग हैं जो जल्दी सीखते हैं। मुझे यकीन है कि वे खुद को परखेंगे और अगले गेम में और मज़बूती से वापसी करेंगे।”
बता दें कि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गयी थी। लेकिन, अय्यर के लिए कप्तानी का करियर कुछ खास नहीं घटा है। उनकी अगुवाई में भारत पहली बार आयरलैंड से हार और 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना भी करना पड़ा। अब इंग्लैंड के खिलाफ टीम 0-3 से सीरीज गंवा चुकी है। यह पहली बार है जब इंग्लैंड ने दो या उससे ज़्यादा मैचों की द्विपक्षीय T20I सीरीज़ में भारत को हराया है। भारत ने पिछली छह सीरीज़ में से पाँच जीती हैं, जबकि एक ड्रॉ रही है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं।