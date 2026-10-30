November Snowfall Destinations : नवंबर में इन डेस्टिनेशन पर दिखते हैं बर्फबारी के नजारे ,  फैमिली संग करें सैर

November Snowfall Destinations : नवंबर का महीना सर्दियों की शुरुआत का संकेत देता है। ऐसे गुलाबी ठंड में सैर सपाटे में बहुत मजा आता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ इस महीने में खूबसूरत लाइव बर्फबारी (Snowfall) या बर्फ से ढके पहाड़ों का दीदार करना चाहते हैं, तो भारत के पहाड़ी इलाकों में शुरुआती बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा सकता है।

मनाली

मनाली में नवंबर के आखिर तक तापमान काफी गिर जाता है। हालांकि मनाली शहर में बर्फबारी दिसंबर में ज्यादा होती है, लेकिन मनाली के ऊपरी इलाकों जैसे सोलांग वैली, अटल टनल और उससे आगे लाहौल घाटी में स्थित सिस्सू (Sissu) में नवंबर में ही बर्फ के शानदार नजारे मिल जाते हैं।

लाचुंग और युमथांग वैली (सिक्किम)

अगर आप नॉर्थ-ईस्ट (उत्तर-पूर्व) भारत की सैर करना चाहते हैं, तो उत्तरी सिक्किम का लाचुंग नवंबर में सबसे बेस्ट है। यहाँ इस दौरान तापमान -5°C तक चला जाता है और ऊपरी इलाकों व जीरो पॉइंट (Zero Point) पर पक्की बर्फबारी देखने को मिलती है।

औली (उत्तराखंड)

भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला औली उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। नवंबर के अंतिम हफ्तों में यहाँ का तापमान तेजी से गिरता है और हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिलती है।

ट्रिप के लिए कुछ जरूरी टिप्स

1. गर्म कपड़ों की पूरी तैयारी: नवंबर में इन सभी जगहों पर तापमान 0°C या उससे नीचे चला जाता है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए थर्मल इनर, भारी विंटर जैकेट, दस्ताने और ऊनी टोपियां जरूर साथ रखें。

2. परमिट की जानकारी: तवांग (अरुणाचल प्रदेश) जाने के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) और सिक्किम के लाचुंग/जीरो पॉइंट जाने के लिए विशेष टूरिस्ट परमिट की आवश्यकता होती है, इसे पहले ही ऑनलाइन या लोकल एजेंट से बनवा लें।