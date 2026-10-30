  1. हिन्दी समाचार
  2. यात्रा
  3. November Snowfall Destinations : नवंबर में इन डेस्टिनेशन पर दिखते हैं बर्फबारी के नजारे ,  फैमिली संग करें सैर

November Snowfall Destinations : नवंबर में इन डेस्टिनेशन पर दिखते हैं बर्फबारी के नजारे ,  फैमिली संग करें सैर

नवंबर का महीना सर्दियों की शुरुआत का संकेत देता है। ऐसे गुलाबी ठंड में सैर सपाटे में बहुत मजा आता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ इस महीने में खूबसूरत लाइव बर्फबारी (Snowfall) या बर्फ से ढके पहाड़ों का दीदार करना चाहते हैं, तो भारत के पहाड़ी इलाकों में शुरुआती बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा सकता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

November Snowfall Destinations :  नवंबर का महीना सर्दियों की शुरुआत का संकेत देता है। ऐसे गुलाबी ठंड में सैर सपाटे में बहुत मजा आता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ इस महीने में खूबसूरत लाइव बर्फबारी (Snowfall) या बर्फ से ढके पहाड़ों का दीदार करना चाहते हैं, तो भारत के पहाड़ी इलाकों में शुरुआती बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा सकता है।

पढ़ें :- ‘मां-बाप से मिलने आती हूं, मरने नहीं’, मुंबई की हवा पर भड़कीं बेबिका धुर्वे; दुबई लौटते ही बिगड़ी तबीयत

मनाली
मनाली में नवंबर के आखिर तक तापमान काफी गिर जाता है। हालांकि मनाली शहर में बर्फबारी दिसंबर में ज्यादा होती है, लेकिन मनाली के ऊपरी इलाकों जैसे सोलांग वैली, अटल टनल और उससे आगे लाहौल घाटी में स्थित सिस्सू (Sissu) में नवंबर में ही बर्फ के शानदार नजारे मिल जाते हैं।

लाचुंग और युमथांग वैली (सिक्किम)

अगर आप नॉर्थ-ईस्ट (उत्तर-पूर्व) भारत की सैर करना चाहते हैं, तो उत्तरी सिक्किम का लाचुंग नवंबर में सबसे बेस्ट है। यहाँ इस दौरान तापमान -5°C तक चला जाता है और ऊपरी इलाकों व जीरो पॉइंट (Zero Point) पर पक्की बर्फबारी देखने को मिलती है।

औली (उत्तराखंड)

पढ़ें :- Yakten Village Sikkim : सिक्किम का ये खूबसूरत गांव लोगों को अपनी ओर खींच रहा है , जानें कैसे नई उम्मीद बन रहा

भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला औली उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। नवंबर के अंतिम हफ्तों में यहाँ का तापमान तेजी से गिरता है और हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिलती है।

 ट्रिप के लिए कुछ जरूरी टिप्स 

1. गर्म कपड़ों की पूरी तैयारी: नवंबर में इन सभी जगहों पर तापमान 0°C या उससे नीचे चला जाता है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए थर्मल इनर, भारी विंटर जैकेट, दस्ताने और ऊनी टोपियां जरूर साथ रखें。

2. परमिट की जानकारी: तवांग (अरुणाचल प्रदेश) जाने के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) और सिक्किम के लाचुंग/जीरो पॉइंट जाने के लिए विशेष टूरिस्ट परमिट की आवश्यकता होती है, इसे पहले ही ऑनलाइन या लोकल एजेंट से बनवा लें।

 

पढ़ें :- Traveling in November : नवंबर में एक्सप्लोर करें हरी-भरी पहाड़ियां, मौसम सुहावना रहता है

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

November Snowfall Destinations : नवंबर में इन डेस्टिनेशन पर दिखते हैं बर्फबारी के नजारे ,  फैमिली संग करें सैर

November Snowfall Destinations : नवंबर में इन डेस्टिनेशन पर दिखते हैं बर्फबारी...

‘मां-बाप से मिलने आती हूं, मरने नहीं’, मुंबई की हवा पर भड़कीं बेबिका धुर्वे; दुबई लौटते ही बिगड़ी तबीयत

‘मां-बाप से मिलने आती हूं, मरने नहीं’, मुंबई की हवा पर भड़कीं...

Yakten Village Sikkim : सिक्किम का ये खूबसूरत गांव लोगों को अपनी ओर खींच रहा है , जानें कैसे नई उम्मीद बन रहा

Yakten Village Sikkim : सिक्किम का ये खूबसूरत गांव लोगों को अपनी...

Traveling in November : नवंबर में एक्सप्लोर करें हरी-भरी पहाड़ियां, मौसम सुहावना रहता है

Traveling in November : नवंबर में एक्सप्लोर करें हरी-भरी पहाड़ियां, मौसम सुहावना...

थाईलैंड घूमने जा रहे हैं? पैकिंग से लेकर वीजा और लोकल नियमों तक, ये जरूरी टिप्स जरूर जान लें

थाईलैंड घूमने जा रहे हैं? पैकिंग से लेकर वीजा और लोकल नियमों...

pink cold mountains outing :  गुलाबी ठंड में पहाड़ों पर कम बजट में घूमने का मजा दोगुना , बेहद रोमांटिक लगता है

pink cold mountains outing :  गुलाबी ठंड में पहाड़ों पर कम बजट...