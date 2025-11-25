क्या पलाश मुछाल ने स्मृति मंधाना को धोखा दिया? वायरल चैट्स से मचा हंगामा

  1. हिन्दी समाचार
म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal)  और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से खबरें आईं कि स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से शादी पोस्टपोन हो गई। उसके बाद बीते दिन खबर आई कि पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की भी तबियत बिगड़ गई है।

नई दिल्ली। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal)  और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से खबरें आईं कि स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से शादी पोस्टपोन हो गई। उसके बाद बीते दिन खबर आई कि पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की भी तबियत बिगड़ गई है। वे भी अस्पताल में एडमिट हैं। इसके बाद पलाश मुच्छल (Palash Muchhal)  और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana)  की शादी ने सुर्खियां बटोरनी तब शुरू की, जब स्मृति ने शादी के फंक्शन की सभी तस्वीरें डिलीट कर दी। वहीं अब यह बात भी सामने आ रही है कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है, जिस वजह से इनकी शादी टूट चुकी है। आइए जानते हैं, क्या है पूरा मामला ?

क्या पलाश ने दिया स्मृति को धोखा?

पलाश मुच्छल (Palash Muchhal)  और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana)  की शादी में एक नये खुलासे के बाद सभी हैरान रह गए। जब से स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने अपनी शादी के फंक्शन और पलाश मुच्छल (Palash Muchhal)  द्वारा प्रोपोज किया गया वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट किया है, तभी से तमाम तरह की बातें लोगों के बीच होने लगी है, कहा जाने लगा है कि पलाश मुच्छल (Palash Muchhal)  और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana)  की शादी हमेशा के लिए टूट गई है, हालांकि पलाश मुच्छल (Palash Muchhal)  की बहन पलक मुच्छल (Palak Muchhal) ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया कि स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन हुई है, तब तक के लिए प्राइवेसी की भी मांग की। लेकिन इसी बीच इंटरनेट पर कुछ ऐसा वायरल हुआ, जिसे देख हर कोई शॉक्ड रह गया।

बता दें कि इंस्टाग्राम पर यूजर मैरी डी कोस्टा नाम की महिला का पलाश मुच्छल (Palash Muchhal)  के साथ की चैट का स्क्रीनशॉट लीक हो गया है, जी हां! जिसमें पलाश खुद उस महिला संग बात करते नजर आ रहें हैं, हालांकि चैट लीक होने के बाद ये इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया गया। पलाश मुच्छल और यूजर मैरी डी कोस्टा के बीच बातचीत मई 2025 में हुई थी, जिसमें पलाश उस यूजर से स्विमिंग पर चलने के लिए कह रहें हैं, इतना ही नहीं जब उस फीमेल यूजर ने पूछा उनके रिलेशनशिप के बारे में तो वे इग्नोर करते नजर आ रहें हैं। जैसे ही ये चैट लीक हुई, सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं होने लग गई है, कुछ कह रहें हैं कि स्मृति को पलाश के धोखे के बारे में पता चल गया था, इसी वजह से शादी टल गई। वहीं बात तो यह भी हो रही है कि पलाश की तबियत बिगड़ने की खबरें सच नहीं है, इस पूरे मामले को ढांकने के लिए पलाश को लेकर ऐसे खबर फैलाई गई है, फिलहाल सच क्या है, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक परिवार द्वारा कुछ ऑफशियल बयान नहीं दिया जाता।

