'गंदी बातें, जबरन सीने से चिपकाना और पीरियड्स के बारे में पूछना...' विमेंस क्रिकेटर ने बांग्लादेश के पूर्व सिलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

Women Cricketer Alleges Sexual Harassment: बांग्लादेश की इंटरनेशनल विमेंस क्रिकेटर जहांआरा आलम ने अपनी टीम के पूर्व चयनकर्ता और विमेंस टीम के मैनेजर रहे मंजरुल आलम पर यौन उत्पीड़न सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहीं बांग्लादेश टीम की पूर्व कप्तान और गेंदबाज जहांआरा के आरोप ने बांग्लादेश क्रिकेट में हड़कंप मचा दिया है। जिसके बाद बोर्ड ने पूर्व और वर्तमान अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद जांच शुरू कर दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, 32 वर्षीय तेज गेंदबाज जहांआरा आलम ने एक यूट्यूब चैनल पर दिए साक्षात्कार में तत्कालीन चयनकर्ता और मैनेजर मंजूरुल इस्लाम सहित अधिकारियों पर साउथ अफ्रीका में 2022 विमेंस वर्ल्ड कप के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जहांआरा आलम ने इंटरव्यू में कहा, “मैंने एक बार नहीं, कई बार इसका (भद्दे प्रस्ताव) सामना किया है। असल में जब जब टीम में होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों पर चाहकर भी बात नहीं कर सकते। जब बात रोजी-रोटी की हो, जब आपको कुछ लोग जानते हैं तब आप बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कुछ नह नहीं सकते, विरोध दर्ज नहीं करा सकते।”

बांग्लादेश की विमेंस क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि एक बार आलम उनके बहुत करीब आ गए। उनका हाथ पकड़ लिया और एक हाथ को उनके कंधे पर रखकर कान में पूछा- तुम्हें पीरियड आए कितने दिन हो गए।” उन्होंने यह भी कहा कि आलम टीम की लड़कियों को अपनी ओर खींच लेते थे। उन्हें अपने सीने से चिपका लेते थे। कोई बात भी उनके काफी नजदीक में आकर कान में कहते थे। लड़कियां उनसे हाथ मिलाते वक्त भी डरती थी। विमेंस क्रिकेटर आपस में मजाक में कहा करती थीं- वह (मंजरुल आलम ) आ रहा है, वह हमें फिर चिपकाएगा।

जहांआरा आलम ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों से मंजरुल आलम के व्यवहार की शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले उन्होंने विमेंस टीम की कप्तान निगार सुल्ताना पर टीम की खिलाड़ियों को मारने-पीटने का आरोप लगाया था। मंजुरुल, जो इस समय चीन में हैं, उन्होंने अपने खिलाफ जहांआरा के आरोपों को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया है।

इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेशी बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने कहा है कि दोषी चाहे डायरेक्टर हो, कोच हो, स्टाफ हो या कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, दोष साबित होने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज 46 वर्षीय मंजुरुल ने विभिन्न कोचिंग और प्रबंधकीय भूमिकाओं में काम करने से पहले 1999 से 2004 के बीच बांग्लादेश के लिए 12 टेस्ट और 34 एकदिवसीय मैच खेले। वहीं, जहांआरा ने 52 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 48 विकेट हासिल किए हैं। टी20आई में 83 मैच में उनके नाम 60 विकेट दर्ज हैं।

