Diwali 2025 : आलिया भट्ट पटाखा बन फैशन में ननद और देवरानियों को छोड़ा पीछे, यूं मनाई दिवाली

आज भले ही पूरे देश में दीवाली (Diwali) मनाई जा रही है, लेकिन बॉलीवुड में दीवाली (Diwali) का सेलिब्रेशन एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है। मनीष मल्होत्रा से लेकर रमेश तौरानी तक, सेलिब्रिटीज अपने घर में दीवाली पार्टी होस्ट करते हैं जहां सितारे एक से बढ़कर एक लुक में दिखाई देते हैं।

By संतोष सिंह 
नई दिल्ली। आज भले ही पूरे देश में दीवाली (Diwali) मनाई जा रही है, लेकिन बॉलीवुड में दीवाली (Diwali) का सेलिब्रेशन एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है। मनीष मल्होत्रा से लेकर रमेश तौरानी तक, सेलिब्रिटीज अपने घर में दीवाली पार्टी होस्ट करते हैं जहां सितारे एक से बढ़कर एक लुक में दिखाई देते हैं। हाल ही में, कपूर खानदान में दीवाली सेलिब्रेट की गई है जहां बहूरानी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) भी शामिल हुईं।

कपूर खानदान में कोई भी त्योहार बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में दीवाली (Diwali) फीकी कैसे रह सकती है। कपूर खानदान में दो दिन पहले से ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। पूरे परिवार ने शनिवार को साथ में धनतेरस का पर्व मनाया और इस सेलिब्रेशन में आलिया भट्ट भी शामिल हुईं।

आलिया भट्ट की ससुराल में दीवाली सेलिब्रेशन

आलिया भट्ट ने 19 अक्टूबर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर ससुराल में मनाई गई धनतेरस की तस्वीरें शेयर की हैं। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट को कैप्शन दिया है, “फैम जैम दिवाली ग्लैम।” पहली फोटो में आलिया भट्ट अपने ससुरालवालों के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं। इस फोटो में उनके साथ उनकी ननद करीना, करिश्मा, देवरानियां अनीषा, अलेखा और सासू मां नीतू कपूर समेत बाकी घरवालों के साथ पोज दे रही हैं।

ननद करीना के सामने आलिया का फैशन गेम

एक तस्वीर में आलिया भट्ट अपनी ननद करीना कपूर खान के साथ स्टाइलिश फोटो खिंचवा रही हैं। बाकी की तस्वीरों में आलिया अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस और कमाल के लुक में एक से बढ़कर एक दिलकश पोज दे रही हैं।

