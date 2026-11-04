Diwali Beliefs :  दिवाली मान्यताएं उल्लू और माता लक्ष्मी के कनेक्सन में छिपा है ‘आंतरिक ज्ञान’, हर परिस्थिति में सजग रहने की मानसिक शक्ति हो

Diwali Beliefs : हम सब जानते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी का वाहन एक उल्लू है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी चंचल और सुंदर देवी ने एक शांत और रात में देखने वाले जीव ‘उल्लू’ को ही अपना वाहन क्यों चुना? माता लक्ष्मी और उनके वाहन उल्लू (उलूक) का संबंध केवल धार्मिक कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धन, समाज और मानव चेतना के बीच के गहरे अंतर्संबंधों का एक बेजोड़ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, लक्ष्मी (धन) और उल्लू (अंधेरे का पक्षी) का मिलन समाज में संपत्ति के वितरण और उसके सामाजिक प्रभावों को दर्शाता है:

उल्लू रात के घने अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देख सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से, अंधकार का मतलब है ‘अज्ञानता, संकट या भ्रम’।

जब पूरी दुनिया अज्ञानता की नींद में सो रही होती है, तब एक बुद्धिमान व्यक्ति (उल्लू की तरह) जाग रहा होता है। वह जीवन के छिपे हुए सत्यों को देखता है। उल्लू की तरह अपनी गर्दन को हर तरफ घुमाकर देखने की क्षमता का मतलब है—हर परिस्थिति को हर नजरिए से देखना। लक्ष्मी जी का उल्लू पर बैठना यह बताता है कि सच्चा धन केवल वही संभाल सकता है जिसके पास आत्म-ज्ञान, धैर्य और हर परिस्थिति में सजग रहने की मानसिक शक्ति हो।”

उल्लू दिन के उजाले में नहीं देख पाता, जिसे अक्सर ‘सांसारिक चकाचौंध के प्रति अंधापन’ माना जाता है। यह इंसानी मनोविज्ञान पर चोट करता है कि भौतिक धन (सोना-चाँदी) के पीछे भागने वाला इंसान आध्यात्मिक रूप से अंधा (अज्ञानी) हो जाता है। माँ लक्ष्मी हमें याद दिलाती हैं कि असली धन ‘आंतरिक ज्ञान’ है।

माता लक्ष्मी और उल्लू का यह कनेक्शन हमें सिखाता है कि बिना ज्ञान और विवेक के, धन केवल विनाश लाता है। अगर पैसा आने पर आप शांत, सजग और ज्ञानी बने रहते हैं, तभी महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं।

उल्लू शांत, स्थिर और पूरी तरह सजग रहता है। मनोविज्ञान में इसे ‘माइंडफुलनेस’ (सजगता) और ‘वैराग्य’ (तटस्थता) कहा जाता है। धन आने पर इंसान को अहंकार में अंधा होने के बजाय शांत रहकर अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए।

सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से लक्ष्मी और उल्लू का कनेक्शन एक चेतावनी है: “यदि आपके पास धन (लक्ष्मी) आता है, तो अपनी आँखों को अज्ञानता या अहंकार के अंधेरे में बंद मत होने दें, बल्कि उल्लू की तरह जागरूक, बुद्धिमान और सजग रहें।