'डॉ. मनमोहन सिंह की विनम्रता, कर्मठता और ईमानदारी सदैव प्रेरणादायी रहेगी...' राहुल गांधी ने पूर्व PM की पुण्यतिथि पर अर्पित की पुष्पांजलि

Dr. Manmohan Singh's Death Anniversary: आज (26 दिसंबर) देश के आर्थिक सुधारों के निर्माता और दो बार के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित 24, अकबर रोड पर डॉ. मनमोहन सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि डॉ. मनमोहन सिंह की विनम्रता, कर्मठता और ईमानदारी हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगी।

By Abhimanyu 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त किया। देश के वंचितों और गरीबों के लिए उनके ऐतिहासिक प्रयासों और साहसिक निर्णयों ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। उनकी विनम्रता, कर्मठता और ईमानदारी हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगी।”

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, “उनकी पहली पुण्यतिथि पर, हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के भारत के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अपार योगदान को गहरे सम्मान के साथ याद करते हैं। एक परिवर्तनकारी नेता के तौर पर, उन्होंने देश के आर्थिक रास्ते को नया आकार दिया और आर्थिक सुधारों के ज़रिए लाखों लोगों के लिए अवसर बढ़ाए और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला।”

खड़गे ने लिखा, “अपनी विनम्रता, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने गरिमा और करुणा के साथ नेतृत्व किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति समावेशी बनी रहे और कल्याण सबसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। अधिकार-आधारित मॉडल उसी दृष्टिकोण का प्रमाण है। हमने उनके विज़न के तहत एक मज़बूत भारत का निर्माण किया था। हम एक ऐसे राजनेता को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी ईमानदार सार्वजनिक सेवा और स्थायी सुधारों की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। विनम्र श्रद्धांजलि…”

