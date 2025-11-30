  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के ‘हरित-हृदय’ जनेश्वर मिश्र पार्क को अपनी इंवेटबाजी से दूर रखे: अखिलेश यादव

भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के ‘हरित-हृदय’ जनेश्वर मिश्र पार्क को अपनी इंवेटबाजी से दूर रखे: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, भाजपा और उनके संगी-साथियों के लालच की शुरुआत है, आज एक पार्क इसका शिकार हो रहा है कल को लखनऊ और उप्र के हर मोहल्ले-कॉलोनी के पार्क पर भाजपाई ठेकेदारों का क़ब्ज़ा हो जाएगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, भाजपा और उनके संगी-साथियों के लालच की शुरुआत है, आज एक पार्क इसका शिकार हो रहा है कल को लखनऊ और उप्र के हर मोहल्ले-कॉलोनी के पार्क पर भाजपाई ठेकेदारों का क़ब्ज़ा हो जाएगा।

पढ़ें :- SIR भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की है साजिश, सपा इस मुद्दे पर संसद के बाद सड़क पर उतरेगी: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय लखनऊ व उप्रवासियों, सावधान! भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के ‘हरित-हृदय’ जनेश्वर मिश्र पार्क को अपनी इंवेटबाजी से दूर रखे। लखनऊ के नागरिकों का स्वच्छ हवा और हरियाली पर पूरा अधिकार है। हम सबको मिलकर एक नागरिक आंदोलन की तरह इसका पुरज़ोर विरोध करना चाहिए, यदि हम अकेले ये करेंगे तो इसे राजनीतिक आंदोलन घोषित करके भाजपा सरकार अपना उल्लू सीधा कर लेगी।

उन्होंने आगे लिखा, इसीलिए हमारी हर लखनऊवासी, हर पर्यावरण प्रेमी-एक्टिविस्ट, पार्कों का सदुपयोग करनेवाले हर बुजुर्ग, हर परिवारवाले और हर हेल्थ व फ़िटनेस कॉन्शियस युवक-युवती से अपील है कि वो आगे आएं और लखनऊ की हरियाली को बचाएं।

दरअसल, ये तो भाजपा और उनके संगी-साथियों के लालच की शुरुआत है, आज एक पार्क इसका शिकार हो रहा है कल को लखनऊ और उप्र के हर मोहल्ले-कॉलोनी के पार्क पर भाजपाई ठेकेदारों का क़ब्ज़ा हो जाएगा। स्थानीय निवासियों के हिस्से इन इवेंटों के बाद जमा हुए कूड़े-करकट, गंदगी और जूठन की दुर्गंध के सिवा कुछ नहीं आयेगा। समय रहते नहीं जागे तो लखनऊवासियों, का साँस लेना दूभर हो जाएगा। चेतावनी: भाजपा पार्क को पार्किंग न बनाए!भाजपा जाए तो साँस आए!

पढ़ें :- सच्ची घटना पर आधारित ‘120 बहादुर’ जैसी सच्ची देशभक्ति फ़िल्म हर सच्चे देशभक्त को देखनी चाहिए: अखिलेश यादव
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के ‘हरित-हृदय’ जनेश्वर मिश्र पार्क को अपनी इंवेटबाजी से दूर रखे: अखिलेश यादव

भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के ‘हरित-हृदय’ जनेश्वर मिश्र पार्क...

मृतक BLO का कार्य बहुत अच्छा था, SIR का मामला सामने आ रहा है, हम सभी पहलुओं पर जाँच कर रहे :- डीएम अनुज कुमार सिंह

मृतक BLO का कार्य बहुत अच्छा था, SIR का मामला सामने आ...

मुरादाबाद में टीचर BLO ने की आत्महत्या, मिला सुसाइड नोट में लिखा “रात-दिन काम करता रहा, SIR का टारगेट पूरा नहीं हुआ”

मुरादाबाद में टीचर BLO ने की आत्महत्या, मिला सुसाइड नोट में लिखा...

क्राइस्ट द किंग इंटर कॉलेज के वार्षिक खेल दिवस में प्रतिभा का धमाकेदार प्रदर्शन, मंत्री नरेन्द्र कुमार कश्यप हुए मंत्रमुग्ध

क्राइस्ट द किंग इंटर कॉलेज के वार्षिक खेल दिवस में प्रतिभा का...

अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के लिए गोरखपुर आ रहा : सीएम योगी

अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के...

तेजस्वी यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से लगी मुहर

तेजस्वी यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति...