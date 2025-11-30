भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के ‘हरित-हृदय’ जनेश्वर मिश्र पार्क को अपनी इंवेटबाजी से दूर रखे: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, भाजपा और उनके संगी-साथियों के लालच की शुरुआत है, आज एक पार्क इसका शिकार हो रहा है कल को लखनऊ और उप्र के हर मोहल्ले-कॉलोनी के पार्क पर भाजपाई ठेकेदारों का क़ब्ज़ा हो जाएगा।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय लखनऊ व उप्रवासियों, सावधान! भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के ‘हरित-हृदय’ जनेश्वर मिश्र पार्क को अपनी इंवेटबाजी से दूर रखे। लखनऊ के नागरिकों का स्वच्छ हवा और हरियाली पर पूरा अधिकार है। हम सबको मिलकर एक नागरिक आंदोलन की तरह इसका पुरज़ोर विरोध करना चाहिए, यदि हम अकेले ये करेंगे तो इसे राजनीतिक आंदोलन घोषित करके भाजपा सरकार अपना उल्लू सीधा कर लेगी।
उन्होंने आगे लिखा, इसीलिए हमारी हर लखनऊवासी, हर पर्यावरण प्रेमी-एक्टिविस्ट, पार्कों का सदुपयोग करनेवाले हर बुजुर्ग, हर परिवारवाले और हर हेल्थ व फ़िटनेस कॉन्शियस युवक-युवती से अपील है कि वो आगे आएं और लखनऊ की हरियाली को बचाएं।
दरअसल, ये तो भाजपा और उनके संगी-साथियों के लालच की शुरुआत है, आज एक पार्क इसका शिकार हो रहा है कल को लखनऊ और उप्र के हर मोहल्ले-कॉलोनी के पार्क पर भाजपाई ठेकेदारों का क़ब्ज़ा हो जाएगा। स्थानीय निवासियों के हिस्से इन इवेंटों के बाद जमा हुए कूड़े-करकट, गंदगी और जूठन की दुर्गंध के सिवा कुछ नहीं आयेगा। समय रहते नहीं जागे तो लखनऊवासियों, का साँस लेना दूभर हो जाएगा। चेतावनी: भाजपा पार्क को पार्किंग न बनाए!भाजपा जाए तो साँस आए!