दुलारचंद यादव की मौत फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली हैवानियत की पोल

बिहार। मोकामा (Mokama) में जन सुराज पार्टी (Jan Suraj Party) के समर्थक दुलारचंद यादव (Dularchand Yadav) की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report) ने मामले से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मौत फेफड़ा फटने (लंग रप्चर) और सीने की कई पसलियां टूटने (रिब फ्रैक्चर) के कारण हुई। ये चोटें इतनी गंभीर थीं कि इंटर्नल ब्लीडिंग हुई, जिससे मौत हो गई। दुलारचंद यादव (Dularchand Yadav) के सीने पर जोरदार प्रहार या भारी दबाव पड़ा, जिससे उनकी पसलियां टूट गईं और फेफड़े में गंभीर चोट पहुंची।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report) के अनुसार, शरीर पर कई जगह गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले हैं। फेफड़े (लंग्स) फटे हुए मिले, जिससे अधिक मात्रा में आंतरिक रक्तस्राव (Internal Bleeding) हुआ। छाती की कई पसलियां टूटी हुई पाई गईं, खासकर दाहिनी ओर रीढ़ की हड्डी (वर्टिब्रा) के पास भी चोटों के निशान मिले। सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोटें पाई गईं। इसी के साथ दाहिने पैर के पास फायरआर्म (गनशॉट) इंजरी का जिक्र, यानी गोली लगने के निशान हैं। कई जगहों पर अब्रेशन (घर्षण के निशान) और लैसेरेटेड वूंड्स (फटे हुए घाव) मिले। डॉक्टरों ने लिखा है कि मौत का कारण कार्डियो-पल्मोनरी फेल्योर विद ब्लंट इंजरी टू चेस्ट एंड हेड (Cardiopulmonary Failure with Blunt Injuries to the Chest and Head) , यानी छाती और सिर पर जोरदार चोटों व फेफड़े फटने से हृदय और सांस प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया।

मोकामा के घोसवरी थाना क्षेत्र (Ghoswari Police Station) के तारतार गांव में दुलारचंद यादव (Dularchand Yadav) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने पहले उनके पैर में गोली मारी और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना के पीछे चुनावी रंजिश की बात कही गई। दुलारचंद यादव (Dularchand Yadav) पूर्व में मोकामा विधानसभा सीट (Mokama Assembly Seat) से चुनाव भी लड़ चुके थे।