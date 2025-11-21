Earthquake News: ढाका से लेकर कोलकाता तक हिली धरती, बांग्लादेश में आया जोरदार भूकंप

Earthquake News: बांग्लादेश की राजधानी ढाका और अन्य हिस्सों में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह 5.7 मैग्नीट्यूड का जबर्दस्त भूकंप बताया गया है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन भूकंप के झटके से लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर भागे।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 10:30 बजे आए भूकंप का सेंटर ढाका के उत्तर-पूर्वी बाहरी इलाके नरसिंगडी में था। यह 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस बीच भारत में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आस-पास के इलाकों में रहने वालों ने बताया कि भूकंप के दौरान उन्हें हल्के झटके महसूस हुए और पंखे और दीवार पर लटकी चीज़ें थोड़ी हिलीं।

कोलकाता और आस-पास के इलाकों में रहने वालों ने सोशल मीडिया पर लोगों की तस्वीरें शेयर कीं, जब इलाके में झटके आए तो वे अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकल रहे थे।इसके अलावा, पाकिस्तान में भी शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिसकी तीव्रता 5.2 मापी गयी।