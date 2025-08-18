Assam Earthquake: असम में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Assam Earthquake: असम के नागांव में सोमवार (18 अगस्त) को 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जो इस महीने राज्य में आया सातवाँ और जिले में तीसरा भूकंप है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है।
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता का ताज़ा भूकंप दोपहर 12.09 बजे 35 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। एनसीएस द्वारा दिए गए सटीक निर्देशांक अक्षांश: 26.28 उत्तर और देशांतर: 92.71 पूर्व हैं। असम के नागांव में सोमवार को आया भूकंप, इस महीने राज्य में सातवां और जिले में तीसरा भूकंप है।
अधिकारी ने कहा कि भूकंप नागांव और आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। यह इस महीने नागांव में केंद्रित तीसरा भूकंप है, 7 अगस्त को 3.8 तीव्रता का झटका और अगले दिन 2.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, इस महीने राज्य में कुल सात भूकंप दर्ज किए गए हैं, जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 से 4.3 के बीच रही।
