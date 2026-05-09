मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार, सीएम भगवंत मान बोले-मोदी हमें झुका नहीं सकते

चंडीगढ़। पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की सुबह से ही ईडी संजीव अरोड़ा के आवास पर थी। छानबीन के बाद ईडी ने पंजाब सरकार के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद पंजाब की सियासत का पारा बढ़ गया है। मंत्री संजीव अरोड़ा पर महीने भर में ईडी की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले उनके लुधियाना के ठिकानों पर दबिश हुई थी।

ईडी की इस कार्रवाई से पंजाब का सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, आज फिर बीजेपी की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई है। एक साल में यह तीसरी बार है जब बीजेपी की ईडी उनके घर आई है, और एक महीने में दूसरी बार। फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं की धरती है; औरंगजेब भी इसे झुका नहीं पाया था। यह भगत सिंह की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया; इसलिए पंजाब मोदी की चालों के आगे कभी नहीं झुकेगा। पंजाब, ईडी और भाजपा के इस अनैतिक गठबंधन को खत्म कर देगा।

बता दें कि, इससे पहले ईडी ने मोहाली और चंडीगढ़ में करीब 12 ठिकानों पर एक सथ छापेमाी की थी। मोहाली के छज्जू माजरा स्थित वेस्टर्न टावर्स सोसाइटी में सुबह आईटी कारोबारी नितिन के फ्लैट पर रेड की गई थी। नितिन को मुख्यमंत्री के ओएसडी का करीबी बताया जा रहा है हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन कार्रवाइयों से उनकी सरकार का कोई संबंध नहीं है।