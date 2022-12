पूर्व केंद्रीय मंत्री की 55 करोड़ रुपये की संपत्ति ED ने की जब्त, 45 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से किया कुर्क

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि उसने वर्ष 2004 से वर्ष 2007 की अवधि के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ए राजा ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कोयम्बटूर (Coimbatore) में 55 करोड़ रुपए की 45 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्व कैबिनेट मंत्री (former cabinet minister of the Ministry of Environment and Forests) ए राजा (A Raja) की बेनामी कंपनी (Benami Company)के नाम पर खरीदी थी ।