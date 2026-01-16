Ek Din Teaser Release : जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म ‘एक दिन’ का टीजर रिलीज,एक-दूजे से साथ करते दिखे रोमांस

मुंबई। आमिर खान (Aamir Khan) के बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) अपनी अगली फिल्म ‘एक दिन’ को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते दिन इसका पोस्टर जारी किया गया और साथ ही रिलीज डेट का एलान किया गया था। आज शुक्रवार को मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया है। इस फिल्म में जुनैद के साथ साई पल्लवी (Sai Pallavi) लीड रोल में हैं। टीजर में दोनों एक-दूजे से रोमांस करते दिखे हैं।

साई के लिए धड़का जुनैद का दिल! पर्दे पर हुआ जादू

जुनैद खान (Junaid Khan) और साई पल्लवी की इस फिल्म को जुनैद के पिता और एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का टीजर आमिर खान (Aamir Khan) टॉकीज के यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है। इसकी शुरुआत बड़े खूबसूरत तरीके से हुई है। साई और जुनैद आईने में एक-दूसरे को देखते हैं। जुनैद कहते हैं, ‘तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है मीरा। तुम्हारा दिल जीतूंगा या नहीं ये नहीं पता’। इसके बाद दोनों बर्फीली वादियों में एक-दूजे के साथ कीमती पल बिताते हैं और फिर अचानक सपना टूटता है।

कब रिलीज होगी ‘एक दिन’?

आगे के दृश्य में साई पल्लवी (Sai Pallavi) कहती हैं, ‘फिल्मों में कितना जादू होता है न, कितना मैजिकल है। मगर असल जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता।’ जवाब मिलता है। कभी-कभी होता है जादू’। जुनैद और साई, दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री दिखी है। यह फिल्म 01 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म के निर्देशन की कमान सुनील पांडे ने संभाली है।

साई पल्लवी का बॉलीवुड डेब्यू

इस फिल्म के जरिए साई पल्लवी (Sai Pallavi) बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। ‘एक दिन’ के टीजर में उनके बोलने के लहजे में साउथ की लचक महसूस हुई है। मगर, पर्दे पर उनकी उपस्थिति कमाल की है। फिल्म के टीजर पर नेटिजन्स की सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है।

क्या थाई फिल्म की रीमेक है ‘एक दिन’

फिल्म ‘एक दिन’ को कथित तौर पर थाई फिल्म ‘वन डे’ का रीमेक कहा जा रहा है। यहां तक कि कल रिलीज हुए पोस्टर के बाद इसे लेकर और ज्यादा चर्चा शुरू हो गई है। पोस्टर को लेकर नेटिजन्स ने मेकर्स पर मूल फिल्म से कॉपी करने के आरोप तक लगाए हैं।