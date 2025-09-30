बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने की जारी

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) मंगलवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR ) के तहत अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) प्रकाशित कर दी है। हालांकि, इसकी वैधता और समय पर अभी भी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पष्ट किया है कि अंतिम सूची जारी (Final Voter List) होने के बाद भी, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने कहा था कि सूची प्रकाशित करने से यह कानूनी कार्रवाई से मुक्त नहीं हो जाती। एसआईआर (SIR ) प्रक्रिया वैध है या नहीं, इस पर अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी, जिससे मामला फिलहाल अनसुलझा है।

बिहार की अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम कैसे देखें?

अगर आप 2025 के लिए बिहार की अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) में अपना नाम सत्यापित करना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या एसएमएस के ज़रिए कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल है और इसके लिए केवल बुनियादी जानकारी या आपके EPIC (Voter ID) नंबर की आवश्यकता होती है।

बिहार की अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन जाँचने के चरण:

चुनाव आयोग (Election Commission of India) की आधिकारिक वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाएँ।

“मतदाता सूची में खोजें” पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद, आप अपना नाम दो तरीकों से खोज सकते हैं: अपना नाम, जन्मतिथि, राज्य (बिहार चुनें), ज़िला और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करें, या दूसरा तरीका है कि आप अपना EPIC नंबर (अपने वोटर आईडी कार्ड से) दर्ज करें।

विवरण भरने के बाद, “खोजें” पर क्लिक करें।

अगर आपका नाम सूचीबद्ध है, तो आपको स्क्रीन पर अपने बूथ का नाम, सीरियल नंबर और EPIC नंबर दिखाई देगा।