एलन मस्क ने DeepFake वीडियो शेयर करने वाले एक्स अकाउंट को किया डिलीट, आप रहें सतर्क

DeepFake: साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के एक डीपफेक वीडियो (DeepFake Video) वायरल होने के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई है। जिसके बाद अब एक्स ने उस अकाउंट को डिलीट कर दिया है जिससे बार-बार किसी-ना-किसी का डीपफेक वीडियो शेयर किया जा रहा था।

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) से पहले इस एक्स अकाउंट से आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, काजोल, दीपिका पादुकोण और अन्य बॉलीवुड अभिनेत्रियों के फेक वीडियो शेयर किए गए थे। इस अकाउंट का हैंडल @crazyashfan था जो कि अब नहीं है।

एक्स ने इस अकाउंट को डिलीट कर दिया है। इस अकाउंट से अभी तक कुल 39 पोस्ट शेयर किए थे जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्रियों के एआई वीडियो और फोटो थे। यह अकाउंट अपने जैसे ही चार अन्य अकाउंट को फॉलो भी कर रहा था।

डीपफेक वीडियो से हॉलीवुड भी परेशान

डीपफेक वीडियो (DeepFake Video) से केवल बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड भी परेशान है। हॉलीवुड सुपरस्टार स्कारलेट जोहानसन ने एक विज्ञापन में उनकी आवाज की क्लोनिंग करने के लिए एआई क्लोन एप के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। विज्ञापन में एआई-जनरेटेड तस्वीरें और जोहानसन की नकल करती आवाज दिखाई गई। जोहानसन की टीम ने कहा है कि वह एप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

तीन साल की सजा और लगेगा एक लाख का जुर्माना

साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के डीपफेक वीडियो (DeepFake Video) वायरल होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने सोशल मीडिया कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की और मौजूदा एडवाइजरी को भी दोहराया। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के कृत्य के लिए तीन साल की जेल की सजा हो सकती है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।